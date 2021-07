Rodrigo Sepúlveda y la generación dorada: "No pueden salir de la selección y desde el Mundial en adelante dan el paso al costado"

Rodrigo Sepúlveda habló tajante sobre el presente y futuro de la selección chilena de cara a las eliminatorias a Qatar 2022 y la misma Copa del Mundo si la Roja logra reencontrar el camino de la mano de Martín Lasarte y clasificar a próxima fiesta planetaria.

La selección chilena viene de los cuartos de final de la reciente Copa América de Brasil 2021 y se vieron sutiles avances en el equipo que hoy dirige Martín Lasarte, con los jugadores que van quedando de la generación dorada como grandes estandartes.

“Hay jugadores hoy día que son irremplazables. Bravo no puede salir de la selección, Isla no puede salir de la selección, Mena tampoco; Medel, Aránguiz, Vidal, Pulgar… Si estuviera Marcelo Díaz, Marcelo Díaz. Sánchez, Vargas, no pueden salir porque el resto de los que vienen en esa renovación no les llega ni a la mitad”, dijo Sepu en el programa Incondicionales de la Roja Femenina de Radio ADN.

Agregó que “el resto son jugadores que se incorporan y se suman. Ben Brereton es una gran alternativa, pero no es un jugador que tenga una técnica como la de Alexis Sánchez. Tiene la definición y por eso comparto cien por ciento lo de Paredes y siempre lo manifestaba: a mí me parece que Brereton tiene que jugar metido dentro del área, no hacer ese recorrido desde la izquierda muy larga”.

Por otro lado valoró el trabajo de Martín Lasarte y le pegó a Reinaldo Rueda, hoy a la cabeza del representativo de Colombia tras desvincularse de la selección Chilena.

“Lo que hacía Rueda era inentendible, no llamar a Vargas, no llamar a Mena, cosas que uno no comprende. Probó y probó durante dos años perdiendo el tiempo. La base está. Y ves la formación de la Copa América y son lo mismo porque no hay más. No es que no existan otros jugadores, pero del nivel de los que tenemos en primera línea no hay”, expuso.

Por último concluye tajante: “a esta generación de jugadores yo la veo hasta el Mundial, de ahí hacia adelante dan el paso al costado”.