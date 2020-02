Seleccionado chileno no ha regresado a Wanderers después de jugar el Preolímpico

En un problema para Santiago Wanderers se ha convertido la situación de Adrián Cuadra, seleccionado chileno en el último Preolímpico Sudamericano que aún no se incorpora a los trabajos del equipo que comanda Miguel Ramírez, ni tampoco ha firmado su nuevo contrato.

Según aseguró el mismo entrenador porteño a La Estrella de Valparaíso, "la pelota ya no está en mi lado. Yo ya hice todas las gestiones para que Adrián pudiera renovar, y si se llegó a un acuerdo, él debería estar acá", sentenció.

"Eso es lo que yo espero de Adrián, a no ser que entre su representante y él tengan otra determinación. Pero yo cuento con él y lo estamos esperando", advirtió Cheíto ante la posibilidad de que Cuadra se vaya del club, aprovechando su libertad contractual.

Lo cierto es que de momento se desconocen las razones del alejamiento. "No me corresponde llamarlo. Si yo quiero estar en una institución, muestro interés por estar, me aparezco, doy explicaciones", aseguró el entrenador caturro.

Cuadra tiene 22 años y fue titular en los cuatro partidos que disputó la selección Sub 23 en el Preolímpico Sudamericano, convirtiéndose en uno de los puntales del equipo que quedó eliminado de la fase final por diferencia de goles ante el local, Colombia.

Otro complicado después del certamen continental es Iván Morales, delantero de Colo Colo que expresó sus deseos de irse de la institución. "Quiero partir, Colo Colo les da prioridad a los jugadores que vienen de afuera", bramó el ariete.