Pablo Galdames pone tarea al recambio: "Tenemos que continuar con el legado de los más grandes"

La selección chilena se sigue preparando con todo de cara al amistoso de este viernes ante Bolivia. El equipo no quiere desteñir en el estreno de Martín Lasarte al mando de la Roja, lo que tiene a sus jugadores dándolo todo para comenzar el ciclo de la mejor manera.

Pablo Galdames es uno de los nombres con que Machete soprendió en la nómina. El volante de Vélez Sarsfield ha tenido una gran temporada en Argentina, lo que lo llevó de vuelta al elenco nacional tras meses de ausencia en la era de Reinaldo Rueda.

En conferencia de prensa, el mediocampista dio luces de lo que han sido los primeros días con Lasarte. "Hemos hecho trabajos de intensidad, detalles defensivos que busca aplicar y ofensivos también, en base a intensidad y ritmo. El grupo está con ganas, enfrentaremos el partido del viernes como se debe, será un puntapié importante".

La selección chilena se prepara para enfrentar a Bolivia. Foto: ANFP

Galdames es uno de los llamados a liderar el recambio de la Roja, pero se lo toma con calma. "Estoy en la mediana edad de los jóvenes, pero sí, lo que cualquiera necesite, me considero un buen compañero y para lo que necesiten voy a estar, sea contar experiencia o ayudar en entrenamientos. De eso se trata también, es la bajada de línea de los más grandes con nosotros y tenemos que continuar con ese legado, el propósito es que a la selección le vaya bien".

Sobre lo mismo, el volante admitió su alegría por compartir con los referentes. "Es un orgullo, tengo fotos con la mayoría de cuando tenía 12 o 14 años, cuando iba a ver los partidos de la selección. Después me tocó ser compañeros como sparring para el Mundial del 2014 y después con la China Cup que fueron algunos… es un orgullo, trato de conversarles mucho, que me transmitan experiencia o me den consejos".

Su rol en la Roja de Lasarte

Pablo Galdames llega como uno de los nombres para el futuro de la Roja. De hecho el propio jugador dio detalles de su rol en el plantel. "A los volantes les pide ciertos trabajos ofensivos que considera importante. Él se acercó a preguntarme dónde me sentía más cómodo, así que tuvimos una charla de eso pero con muy buena onda. Estoy contento por el trato que tiene con los jugadores".

El volante dijo no sentirse un plus, pero sí quiere aportar. "La selección viene con jugadores en la mitad de la cancha de mucho nivel hace años. Puedo aportar las condiciones que tengo para la mitad de la cancha del grupo, tanto en el fútbol como en lo humano. Hace casi tres años que estoy en una liga intensa como la argentina, así que agregaré eso. A lo largo de la última década hemos tenido grandes volantes y poder ayudarlos a ellos, empujarlos y competirles será algo positivo para aprender".

Finalmente y adelantando el duelo con Bolivia, Galdames fue claro. "En temas de eliminatorias, más que obligación creo que tenemos que salir a ganar con todos los que enfrentemos. Brasil, Argentina o Uruguay, cualquiera, Chile ha demostrado que es un equipo competitivo y esa es la línea que tenemos que seguir (...) Será un partido difícil, duro, pero esperemos que salga bien para nosotros".

