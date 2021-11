El ex futbolista y comentarista deportivo en radio Pauta se tomó en tono de broma la declaración del jugador de la selección chilena y el Blackburn Rovers quien aseguró que es hincha de Colo Colo.

La declaración de Ben Brereton sobre el equipo chileno que llena su corazón sigue dando polémica. Todo, porque desde que el delantero de la selección chilena manifestó sentirse hincha de Colo Colo que el mundo del fútbol nacional quedó revolucionado.

Uno que se lo tomó como broma fue José Luis Villanueva, el ex futbolista y comentarista deportivo en radio Pauta le quitó los bombos a su fanatismo asegurando que fue por decir.

"Tiene mucho humo esto. Es como cuando las modelos argentinas llegan a Chile dicen que son hinchas de Colo Colo. Les conviene porque se ganan al 51% de la población", cuenta Villanueva en radio Pauta.

Si bien el ex delantero asegura que Brereton es muy querido en el país por lo que ha hecho en los pocos partidos por la selección chilena, no se compra el cuento de que su corazón sea blanco.

"Él no lo necesita porque la gente lo quiere mucho, se lo ha ganado en cancha. El no es hincha de Colo Colo, porque dijo 'mi mamá es de Colo Colo y a mi me gusta Colo Colo'. Yo creo que le debe gustar el Chelsea", finaliza.