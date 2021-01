José Luis Sierra descarta acercamientos para asumir la Roja y afirma: “Lo que pasó con Reinaldo Rueda fue un paso atrás”

Siguen pasando los días y aún no existen novedades oficiales sobre el nuevo director técnico de la selección chilena, situación que solo hace crecer las especulaciones: algunos afirman que Matías Almeyda es el elegido, mientras que otros postulan a entrenadores nacionales, siendo el nombre de José Luis Sierra el más repetido.

Por lo mismo, el técnico de Palestino conversó con TNT Sports Chile sobre esta opción de llegar a la Roja y fue claro: “No ha habido acercamientos con la Selección. No sé quién la maneja. No me ha preguntado nadie por esa opción (…) Es la máxima aspiración para un DT nacional llegar a la selección de su país”.

En la misma línea, agregó que “el nombre de Matías Almeyda me parece atractivo. Lo que pasó con Reinaldo Rueda fue un paso atrás. No sé qué pasó, pero no hubo esfuerzos para retenerlo. Ojalá la Selección pueda tener a un entrenador lo antes posible”.

Al ser consultado sobre la petición que realizó Arturo Vidal por redes sociales, de que el nuevo DT tiene que ser un chileno, expresó “que un jugador como él diga que un entrenador chileno está capacitado para asumir en la selección, nos debería llenar de orgullo. No es fácil que alguien con esa trayectoria haga ese tipo de comentarios”.

Coto Sierra agarró a Palestino muy complicado en la tabla y ya los tiene peleando puestos de Copa Libertadores 2021. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no fue todo, porque también comentó los rumores que lo vinculan con Sao Paulo: “Jugué dos años allá, pero no sé la imagen que dejé. Les guardo mucho cariño, porque fue una experiencia increíble llegar a un club como ese; fue un salto importante en mi carrera. Pero no me ha contactado nadie de esa posibilidad. Mi mente y pensamientos están puestos en Palestino”.

Finalmente, tuvo algunas palabras sobre la compleja situación que está viviendo Colo Colo, en la lucha por escapar del descenso: “Me sorprende la situación. Un club como ellos nunca debería estar en una situación como esa. Independiente de que las cosas se pueden hacer mejor o peor, con la categoría que tiene un plantel como el de ellos me sorprende mucho”.