Gerardo Pelusso y la tajante opinión de Juanma Lillo a la selección chilena: “Guardiola lo llevó y no ganó un partido más”

Pasan los días y el reemplazante de Reinaldo Rueda en la selección chilena no aparece. De hecho, en cada jornada surge un nuevo candidatos: Beñat San José, Juande Ramos, Quique Sánchez Flores, Sebastián Beccacece, entre otros.

Sin embargo, en las últimas horas el nombre de Juanma Lillo ha ganado protagonismo. Incluso algunos se han aventurado a decir que tiene un acuerdo en un 80 por ciento con la ANFP y que solo detalles lo separan de la Roja.

En ese sentido, Gerardo Pelusso, recordado técnico de Universidad de Chile, conversó con el programa Futuro Fútbol Club de la radio Futuro sobre la situación que está viviendo el Equipo de Todos tras la salida de Rueda y entregó una particular opinión sobre el actual ayudante técnico de Pep Guardiola en el Manchester City.

“La situación de Chile es especial, es un proceso de recambio y yo sinceramente, por lo que sigo y conozco, no es una situación fácil. Tuvieron una selección fantástica que ganó dos Copa América, jugó un gran mundial, pero el tiempo pasa, lamentablemente. Esos cuatro, cinco o seis jugadores que estaban en en grandes ligas y en su mejor momento cumplen años como todos. No hay un reposición”, partió comentando.

El español está sonando con fuerza para asumir la banca de la Roja. (FOTO: Archivo)

“Hay países como Chile, Uruguay, Colombia, Perú y cuando no tuvieron ese recambio, estuvieron muchos años sin ir a un mundial. En una conversación que tuve con ustedes buscamos la promesas, los mejores talentos de 23 años y en Chile no había ninguno y eso es grave. Los Vidal, Alexis, Bravo están en el final de su carrera”, agregó.

“Yo tengo una amistad con Rueda y no puedo ser objetivo, pero lo que puedo decir es que es uno de los grandes maestros de la dirección técnica que tenemos, actualmente. La situación de él y para el que venga no será fácil (…) sea europeo o quién sea, pero tiene un mes para conocer toda la interna y luego ir a jugar a Bolivia, a Paraguay con 40 grados, a Venezuela y no saber dónde juegas. A (Carlos) Queiroz le pasó: es un tipo muy inteligente, muy trabajador, pero las eliminatorias son muy difíciles, porque se debe conocer el ambiente, y más ahora que Chile no tiene tiempo”, dijo.

Al ser consultado sobre el nombre de Lillo para la Roja, fue tajante: “Pep Guardiola se llevó a Lillo y no ganó un partido más, ya no está más en el banco. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Para volver a ganar lo sacó del banquillo”.

En la misma línea, complementó que “contrataron un gerente deportivo español en Ecuador, quien no conocía Sudamérica. Y ese gerente deportivo contrató al técnico Jordi Cruyff, que no dirigió ningún partido y al final se fueron los dos. Ojo con eso”.

Pero eso no es todo, porque entregó algunos parámetros que deben tener los dirigentes nacionales para contratar al nuevo DT: “Habrá que elegir un entrenador para que saque resultados inmediatos o para un proyecto de mediano-largo plazo, eso es lo que tienen que definir”.

“Hay muy poco tiempo para armar una cuestión que no es fácil y por lo poco que falta para competir. Sin dar nombres, yo estaba en un país y un dirigente que había conocido me llama por teléfono y me dice: ‘tenemos tres nombres, te puedo pedir una opinión, entre ellos estaba Claudio Borghi’. Lo primero que deben definir el perfil del DT, porque los tres eran diferentes les dije”, señaló.

También, tuvo comentarios sobre Rueda, quien dejó Chile para dirigir a Colombia: “Yo creo que eligió por su felicidad y tranquilidad, por su familia. La gente colombiana lo quería y siempre es positivo dirigir a tu selección. Lo que me llamó la atención es que se demorase mucho tiempo Colombia en tomar la decisión. El gran perdedor, me parece, que es la ANFP”.

El DT uruguayo realizó un duro análisis sobre los técnicos europeos en Sudamérica. (FOTO: Agencia Uno)

Finalmente, al ser consultado sobre un posible retorno a Universidad de Chile, fue claro: “Yo me retiré en diciembre de 2018 de la dirección técnica, es una etapa concluida. El fútbol me dio mucho más de lo que había imaginado. Esa decisión no la cambia nadie. Yo soy hincha de la U, porque me gustaba la hinchada, el equipo. Yo sigo al fútbol chileno y quiero que a la U le vaya bien”, sentenció