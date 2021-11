El domingo pasado, durante el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo, varios aficionados advirtieron la presencia de queltehues en la cancha.

Los jugadores de ambos equipos intentaron ahuyentarlos, pero sin demasido éxito, por lo que continuaron jugando, poniendo en riesgo la vida de estos animalitos.

Incluso en la transmisión televisiva se pudo oír a estas aves, lo que despertó la preocupación de algunos internautas, que denunciaron lo que ocurría en las redes sociales.

"Amigos de Cruzados ojalá puedan sacar de forma segura a ese Queltehue y su polluelo que están viviendo en la cancha de San Carlos. Ya van 2 partidos y en cualquier momento lo pisan", comentó Felipe Borgoño en Twitter.

"Seguramente tienen su nido en la cancha ya que hacen sus nidos en el suelo. Mientras el pajarito no tenga desarrollada sus alas y no pueda volar los queltehues no se irán, son muy protectores y súper territoriales", señaló otro tuitero.

Mientras Felipe Eyzguirre aclaró: "Son pájaros muy territoriales, se defienden a picotazos y viven felices en superficies de pasto ya que ahí comen larvas, insectos, semillas. Además tienen unos espolones en las alas puntiagudos para defenderse. Deberíamos ponerles nombres a esos nuevos hinchas cruzados".

Lo cierto es que el próximo martes se vuelve a usar esa cancha nada menos que para el partido de la selección chilena frente a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, por lo que se requiere una acción rápida y consciente del club precordillerano.