Pechazos entre Vidal-Bonini y un jugador pasado de copas: Ex fotógrafo de La Roja revela polémicas en el proceso de Marcelo Bielsa

Más de diez años han pasado desde que Marcelo Bielsa puso fin a su etapa en la selección chilena y aún se recuerda con cariño su paso por nuestro país. El loco, junto a una gran generación de jugadores, nos llevó a un Mundial después de doce años de ausencia.

Pero no todo fue fácil para el estratega argentino y su cuerpo técnico. El reconocido reportero gráfico, Marco Muga, reveló imperdibles anécdotas de la etapa del Loco en La Roja, empezando por una polémica discusión entre Arturo Vidal y Luis Bonini.

"Nunca tuvieron buena relación y se notaba. Pero el que tuvo problemas serios con Vidal fue Bonini. Un día, el preparador físico estaba en medio de la cancha hablándoles a los jugadores. De repente, alguien tiró una pelota que llegó justo donde estaba Vidal, quien tomó el balón y empezó a hacer jueguitos", señaló a Las Últimas Noticias.

"Bonini se indignó y le dijo que parara. Vidal, como es choro, lo mandó a la cresta y Bonini se calentó más. En un momento, los dos se fueron de pechazos y, si no es porque llegó Eduardo Berizzo a separarlos, la cosa termina a los golpes. Fue un momento de tensión que nunca se resolvió del todo", agregó.

Por otro lado, Muga también reveló un grave acto de indisciplina cometido por un jugador de La Roja. Se trata del ex Universidad de Chile, Marco Estrada, quien se escapó de la concentración para ir a tomarse unas copas.

"Sí hubo problemas y el peor de todos lo protagonizó Marco Estrada. Estando en Viña del Mar, concentrados para un partido, él se escapó y se tomó sus copas. Se curó. Lo peor fue que tuvo un problema con Carabineros y llegó dos días después. Todos pensaban que Bielsa lo iba a castigar o, derechamente, no lo iba a convocar más. Pero no lo hizo y dijo que a él le preocupaba el rendimiento en la cancha y no lo que cada uno hiciera en su vida", contó el fotógrafo.

"La diferencia es que no hubo arrancadas de tarro como el Bautizazo, el Tavellinazo o el choque de Vidal en la Copa América. Ningún jugador hubiese osado llegar a tanto", añadió.

Los preferidos del Loco



Pero más que sólo polémicas, Marco Muga también contó detalles de los más cercanos a Bielsa: "En un primer momento, el único que podía hablar con Bielsa era Marcelo Salas. Le tenía mucho respeto por su trayectoria, y eso se notaba en el trato. Era diferente con el resto. Con el tiempo, sin embargo, el preferido era por lejos Matías Fernández".

"Le encantaba cómo jugaba y le tenía mucha fe, aunque igual lo retó de manera dura en privado. Otro al que le tenía muy buena era a Alexis, que siempre ha sido el más payado de esta generación. Nunca vi a Bielsa reírse sino solo con Sánchez. Y a carcajadas. Le celebraba todo", cerró.