Caamaño revela los deseos de Arturo Vidal sobre el próximo DT de la Roja: “Él cree que es el momento de un técnico chileno”

Una verdadera bomba mediática generó la salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena, porque siguen pasando los días y aún no hay novedades sobre su reemplazante. De hecho, todos los días aparecen nuevos candidatos.

En ese sentido, Cristián Caamaño reveló una inédita conversación con un cercano a Arturo Vidal, quien le confesó lo enojado que está el volante con los dirigentes por la salida del colombiano y que quiere un técnico chileno en la Roja.

“Hoy tuve dos antecedentes con respecto a la selección, que me parecen importantes: primero, más allá de las bromas que se hacen sobre las redes sociales de Vidal, si las escribe él o su oficina de representación, conversando con un amigo que tiene permanente contacto con él me dijo: ‘Vidal está muy enojado por lo de Rueda, es efectivo eso. Está mosqueado con los dirigentes, más que con la prensa, y que es el momento de un técnico chileno, cree que es el momento de un entrenador chileno y que tenía muy buena referencia de algunos de ellos’. Seguramente, Arturo va en esa línea”, partió diciendo para Deportes en Agricultura.

“Lo otro que me comentaron y está chequeado es que Matías Almeyda está en carrera, que él está sondeando integrantes que están cercana al fútbol chileno para el cuerpo técnico, no sería un cuerpo técnico íntegro, sino que quiere sumar personas que estén relacionadas al fútbol chileno para tener una cercanía, un conocimiento directo y eso sigue en pie, sigue siendo el primer candidato para llegar a la selección chilena, más allá que existe una traba económica. Es el que más seduce, con el que van agotar todas las instancias, pero eso no significa que llegue a la Roja”, agregó.

El King Arturo es uno de los grandes referentes de la selección chilena. (FOTO: Getty)

Sin embargo, durante el desarrollo del programa radial, Francisco Sagredo confesó que en la ANFP hay tres candidatos fijos, de los cuales desconoce su nombre, pero que con uno de ellos ya tienen un acuerdo casi cerrado. Se atrevió a aventurar que existe un 80 por ciento del acuerdo cerrado.

Al ser consultado por los panelista si alguno de ellos es chileno, el periodista deportivo fue tajante al decir que son todos extranjeros. Y que la próxima semana, antes de que termine enero, se conocerá su nombre.