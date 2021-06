Lionel Messi la sufre contra La Roja: "Un partido difícil, como siempre con Chile"

Lionel Messi fue la gran figura de Argentina ante la Selección Chilena en el empate 1-1 por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 al abrir la cuenta de penal y estar constantemente cerca del doblete pero las grandes intervenciones de Claudio Bravo además de falta de un poco de suerte le negaron otro tanto.

El capitán albiceleste resaltó lo complicado que se le suele hacer enfrentar a La Roja en cada partido en el que se ven las caras. "Estuvimos bien, estuvimos seguros en la presión y recuperación, ellos casi no nos crearon situaciones, tuvimos la mala suerte del gol en pelota parada, un partido difícil, como siempre con Chile", afirmó tras el encuentro.

Sin embargo, el hasta ahora jugador del Barcelona ve el vaso medio lleno a pesar de no poder sumar los tres puntos en casa. "Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos. No es fácil, faltaba trabajo pero lo hicimos bien. Nos vamos contentos por el resultado más allá de no poder ganar", puntualizó.

El equipo de Lionel Scaloni usó a cuatro debutantes frente a Chile y eso es motivo de ilusión para el rosarino. "Desde el inicio de las Eliminatorias es lo que buscamos: el crecimiento es importante, que los chicos nuevos, que debutaron, de a poquito se sumen para hacernos fuertes otra vez. La dinámica del equipo es buena. No era fácil y estuvimos ahí".

Messi habló, además, del significado del primer partido de Argentina tras la muerte de Diego Maradona. "Sabemos lo que significaba la Selección para Diego por más que no estuviera en un estadio. También fue especial por todo lo que está pasando en el país y el mundo. Queríamos regalarle la victoria y representar a la Selección como siempre lo hizo él, dejando todo", apuntó.