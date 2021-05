Luis Jiménez disfruta su nominación: "Sé que son mis últimos años y que te vuelvan a llamar es maravilloso"

La presencia de Luis Jiménez en la nómina de la Selección Chilena para enfrentar a Argentina y Bolivia en las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 no resulta sorpresiva pues Martín Lasarte ya había contado con él para su debut en partido amistoso frente a Bolivia, pero sí es bastante llamativa.

Pocas veces un experimentado regresa a un combinado nacional tras un tiempo de ausencia prolongado. Su último compromiso oficial fue hace 10 años, cuando Venezuela se encargó de acabar con la ilusión de La Roja en los cuartos de final de la Copa América de 2011 en San Juan.

Para el Mago es una gran satisfacción. "Cuando volví a Chile lo veía bastante difícil, porque había pasado muchísimo tiempo después de mi último llamado, lo veía como algo muy lejano, muy difícil que sucediera. La verdad es que después de la última nómina sí me lo esperaba, tenía muchas ganas de estar", dijo a Deportes Agricultura.

Es por eso que vive con una gran emoción por su actualidad. "Yo disfruto mucho de este momento, de mi presente futbolístico, nunca lo he escondido, sé que son mis últimos años en el fútbol, esto que está pasando no le pasa a muchos jugadores, que te vuelvan a llamar es algo fantástico. Lo tomo con calma, lo disfruto y espero cerrarlo de la mejor manera", afirmó.

Una de las grandes incógnitas de la presencia del Mago con La Roja es dónde será usado por el entrenador. "La posición creo que va a ser la que está usando las dos últimas veces que fui a la selección con Lasarte, la de centrodelantero, que he estado últimamente con Palestino, que en verdad me acomoda bastante. Siempre lo he dicho, estoy a disposición de lo que me pida la Selección, en la posición que sea voy a intentar hacerlo lo mejor posible", añadió.

Jiménez es uno de los elementos de la Selección Chilena que tuvo experiencia en Inglaterra, por lo que puede ayudar en la adaptación del nacionalizado Ben Brereton en el equipo. "Es un jugador, bueno yo lo he visto mucho en los videos, hoy en día lo puede ver en redes sociales, no lo conozco personalmente pero si lo han llamado es porque lo está haciendo bien. Vamos a tener que enseñarle español, mi inglés no es de los mejores pero sí para poder comunicarme y de alguna manera ayudar a sentirse más a gusto".