Pato Yáñez pide calma con Ben Brereton: “No le pongamos tanto color… yo tengo más goles en 144 partidos”

Los hinchas de la selección chilena quedaron maravillados con el debut oficial de Benjamín Brereton Díaz ante Argentina, ya que en solo 15 minutos mostró cualidades que entusiasman. Incluso algunos ya están pidiendo que sea titular ante Bolivia en la Copa América.

En ese contexto, Patricio Yáñez, en el programa de Deportes en Agricultura, realizó un llamado a los fanáticos de la Roja a que no se vuelvan locos aún con el delantero del Blackburn Rovers, pues aún tiene mucho por demostrar.

“El tema es la exageración cuando se habla de ‘tremendo partido’. Evidentemente, él tiene una manera de correr en la cancha que va a llamar la atención, no por una cuestión efectista, sino una cuestión efectiva”, partió comentando.

“Yo siento que él está, sin ser un nueve fijo, sin poner la estadística de los 18 goles en 144 partidos, yo tengo más goles en 144 partidos, pero no viene al caso, es lo que se necesita hoy, probar un hombre que esté en el área. Lo único que discuto es que no le pongamos tanto color (…) eso habló muy mal de los que estuvieron, porque en 13 minutos destacó como atacante”, agregó.

Al ser cuestionado por los demás panelistas, quienes defendían la actuación de Brereton, Pato Yáñez respondió que “no estaba jugando de nueve, no tenías a (Carlos) Palacios y (Jean) Meneses en los costados, no estaba (Arturo) Vidal. No tenías a los seis o siete jugadores de soporte. Eso no lo agranda, es más fácil jugar solo en ataque (…) está jugando en una liga tremendamente competitiva, pero yo digo que nos vayamos con calma. (Martín) Lasarte lo dijo, le estamos enseñando una palabra por día, ayer le ensañamos dos palabras”.

En la misma línea, complementó que “no vengamos a generar una expectativa, porque después el chico va a entrar de titular y quizás no la va a tocar y vamos a decir que no era. Yo digo que vayamos con calma. Junto a Palacios son dos jugadores que gana Chile”.

“Yo digo que no lo entremos a comparar con (Iván) Zamorano y (Marcelo) Salas, no tienen nada que ver. La gente empieza a decir que encontramos al nueve, le crean una canción y después el hincha ve que era ahí no más la cosa, no era tan bueno. Yo creo que suma”, sentenció.