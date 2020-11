Rodrigo Echeverría reconoce "cambio de mentalidad para estar en la selección" tras salir de Universidad de Chile

Una de las novedades de la selección chilena ante Perú estuvo en el ingreso de Rodrigo Echeverría en el segundo tiempo, cuando Reinaldo Rueda optó por asegurar su primera victoria en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El jugador de Everton de Viña del Mar, en conversación con LUN, califica su debut como "muy bueno" y reconoce que "nunca me esperé debutar en un Clásico del Pacífico. Es un momento muy importante y lindo en mi carrera".

En la cancha, se focalizó en las instrucciones del técnico colombiano. "Me dijo que me mantuviera en la zona media, que no saliera de ahí. Que ayudara a los (zagueros) centrales y que en los córners fuera siempre con el número 13 (Renato Tapia)", recuerda.

A los 25 años, Echeverría disfruta el resultado de su esfuerzo luego de un año magro en Universidad de Chile. Se fue al conjunto ruletero y se ha convertido en una de las novedades del trabajo de La Roja.

Rodrigo Echeverría volvió a Everton y de ahí saltó a la selección chilena que disputa las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Agencia Uno

En ese sentido, reconoce que tuvo un "cambio de mentalidad" en su carrera. "Desde que llegué a Everton dije que tenía que cambiar todo tipo de hábitos para estar en una convocatoria de selección".

También agrega el respaldo y la confianza que le dan su círculo familiar. "Mi esposa estuvo de cumpleaños este sábado y me lo perdí, pero ella ahí, apoyándome siempre", refrenda el ex seleccionado Sub 20 en 2015, que hoy tiene 25 años.

La selección chilena volverá a la cancha este martes, cuando visite a Venezuela por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022

"Afortunadamente se me están dando las cosas y puedo estar acá, compartiendo con grandes jugadores como Claudio (Bravo), Arturo (Vidal), Alexis (Sánchez) o el mismo Bose (Jean Beausejour), a quien tuve de compañero en la U. es una gran persona", subraya.

Por eso se siente parte del recambio. "Creo que hay muchos jugadores con nivel alto para ser convocados y los microciclos ayudan mucho en ese sentido. Dan la oportunidad de mostrarte", valora Eche.

El mediocampista es parte de la delegación que llegó anoche a Venezuela y se entrenará esta tarde en Caracas para completar su preparación de cara al encuentro con la selección vinotinto, programado para este martes desde las 18:00 horas.

