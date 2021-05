Roberto Cereceda sueña con volver a la selección con 36 años y "ser un aporte para este grupo maravilloso"

A los 36 años, Roberto Cereceda está entre los jugadores más rendidores del Campeonato Nacional. Lidera la tabla de posiciones hace tres fechas con Audax Italiano y aunque fue expulsado en la última jornada, sigue como uno de los valores más importantes del puntero.

"Mi anhelo es finalizar mi carrera en Audax, de gran manera y si todo se va alineando, hacerlo con muchas alegrías, con algo importante para el club, siendo campeón. El sueño de cualquier futbolista: salir de un club, volver a mi edad y ser campeón", reflexiona el zurdo.

La conversación con La Redgoleta de RedGol fluye rápidamente y el jugador aborda el presente de una selección chilena que representó en 32 partidos internacionales, principalmente durante el ciclo de Marcelo Bielsa, con un gol en el saldo histórico hasta 2010.

La llegada de Martín Lasarte a la Roja ha abierto las puertas a varios jugadores que por edad, estaban prácticamente cortados. Luis Jiménez es el caso testimonial, y Cereceda se prende con el sueño de jugar nuevamente por Chile.

Roberto Cereceda quiere la selección

"Yo, Roberto Cereceda, siempre voy a tener esa ilusión en esta profesión, porque vestir la camiseta de la selección es un orgullo gigante, un amor impresionante el que siente uno cuando está ahí, defendiendo", sentencia el Eléctrico.

"Y con los casos que se están dando, que están en buen nivel y han sido citados a la selección, personalmente me encantaría poder tener la oportunidad de vestir nuevamente la camiseta de la selección y ser un aporte para este grupo maravilloso que existe hoy en día", reflexiona el hombre de Audax.

Pero tiene algo que aclarar y es su relación con el nuevo técnico de la Roja, el uruguayo Martín Lasarte. Ambos se separaron en 2015, cuando el zurdo dio por cerrado su ciclo al mando de Universidad de Chile

"Le dije que me iba a quedar, pasaron un par de partidos y la verdad es que no lo estaba pasando muy bien en la U. Ya no estaba muy cómodo, y después de un partido decido tomar mis cosas e irme. Hablé con los dirigentes y me fui, pero no le dije al profesor que quería irme. Él sabía un poco que estaba medio aburrido nomas", recuerda Cereceda.

Por eso, reconoce que fue "una experiencia que tuve con él cuando era más niño, no tenía la madurez para ir y decirle: sabe profe, definitivamente me voy a ir, no cuente conmigo; si no que tomé mis cosas, me fui y terminé contrato en la U", completa.