Reinaldo Rueda y la selección chilena sub 23: "Si este grupo trabaja estamos ante un buen futuro"

Reinaldo Rueda supervisa de cerca el trabajo de Bernardo Redín y la selección chilena sub 23 en el Torneo Sudamericano Preolímpico de Colombia, y hasta ahora está muy contento con lo que realiza el representativo nacional.

La Roja cuenta con triunfos ante Ecuador y Venezuela, más la reciente caída contra Argentina. Chile es puntero junto a la Albiceleste. Este lunes tiene fecha libre para jugarse la clasificación a la fase final el jueves frente a Colombia.

“Lo que han hecho es gratificante, considerando todos los antecedentes (de la preparación). Hay que ser sensatos, todos los chilenos. Este grupo ha superado todas las expectativas”, dijo Rueda a El Mercurio.

Agregó que “si a este grupo lo trabajamos, lo estimulamos y lo preparamos mejor, estamos ante un buen futuro”.

Por último, fue consultado por el papel que cumplen estos y otros jugadores jóvenes en el fútbol chileno, muchas veces postergados por nombres sin mayor cartel, pero con más experiencia

“No le podemos pedir peras al olmo, si no hemos dado las herramientas no podemos exigir tanto. Nosotros debemos cuidarlos, pero principalmente sus clubes, que no sean relleno de 20 minutitos o media hora, sino que sean titulares por sus condiciones y puedan consolidarse”, sentenció.