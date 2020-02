Reinaldo Rueda es tajante con el futuro de la Roja y lanza: "El fútbol es del pueblo, somos hijos del pueblo"

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, alzó la voz. El colombiano analizó el momento del fútbol nacional, que se ha visto convulsionado por la violencia de las barras en los estadios, que ha generado cambios de programación y de escenarios.

El caleño fue tajante en decir que "no podemos alejarnos de una realidad. Lo que ha sucedido en las últimas jornadas es gratificante, que se van a dar los plazos para que las partes logren conciliar y se den las respuestas ideales de parte de los gobernantes al pueblo. El fútbol es del pueblo, somos hijos del pueblo. Hay otros deportes de élite que no son del pueblo y eso no quiere decir que deben ser atacados".

"Debemos lograr que toda una sociedad y comunidad esté integrada en el fútbol. Lo que ha pasado invita a soñar que todo irá en buen camino. Todos queremos que la Roja gane y esté bien, esa es la gran función social que cumple la Selección, que une al pueblo. En momentos difíciles, críticos, logra ese abrazo fraterno entre hermanos y compatriota", agregó.

La Sub 23 y las divisiones inferiores

Por otra parte, el ex DT de Flamengo analizó el rendimiento de la selección Sub 23, que pese a no clasificar a Tokio 2020, hizo un buen papel en el Preolímpico.

"Como siempre lo expresé, nosotros como Selección somos el producto final del trabajo de los clubes. Estimulamos el mejor talento de los clubes en las mejores categorías y ese es el trabajo delicado que tenemos. De los ocho o nueve jugadores que han venido estos años, fueron cuatro o cinco titulares en el Preolímpico.

Sobre las divisiones inferiores de la Roja dijo que "siempre hemos estado, cuando llegamos estaban ya los cuerpos técnicos asignados en cada categoría, pero siempre estuvimos en contacto. En la medida que pudimos aportar, lo hicimos, respetando su autonomía. Se intentó aportar lo mejor de la experiencia y recorrido. Nosotros nacimos en menores, manejamos las categorías. Es algo que sentimos, no llegué a la adulta sin saber lo que se siente en la Sub 17".