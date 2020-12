Iván René Valenciano no quiere a Reinaldo Rueda en la selección colombiana: "Vamos a traer un técnico que está fracasando en Chile"

A Iván René Valenciano le decían el Bombardero cuando era jugador activo, principalmente por la potencia en sus remates. Sus goles lo llevaron no sólo a jugar en el fútbol italiano, también supo defender la camiseta de Colombia

Como referente del fútbol cafetero, fue consultado por la posible contratación de Reinaldo Rueda como entrenador de la selección colombiana, frente a lo cual, puso el grito del cielo dejando en claro que no le gusta la idea.

"Vamos a traer un técnico que está fracasando en Chile. No entiendo la verdad", comenzó diciendo en conversación con ESPN.

Agregando que "Reinaldo (Rueda) no tiene espalda. Si pierde con Brasil y Paraguay se va. En este momento los números no lo avalan. Reinaldo es un gran entrenador, un tipo capaz. En este momento no es el salvador para Colombia. El salvador son los jugadores que son los que tienen que cambiar la cara de todo esto".

Según Valenciano, lo mejor hoy es confiar en el actual entrenador de la sub 20 de ese país, entregando algunos argumentos.

"Yo pondría a Arturo Reyes porque si pierde con Brasil y Paraguay se puede ir. Con Reinaldo no hay compás de espera. Que se quede en Chile y demuestre sí tiene la capacidad de sacar todo adelante. Cuando hubo la posibilidad de irse no se fue, ahora que 'chupe' y que aguante. Que Colombia busque otro para cambiar el rumbo", cerró.