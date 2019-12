Reinaldo Rueda: "No tener la liga chilena de verdad es muy triste, y más para uno como seleccionador nacional"

En la previa de lo que será el sorteo para la Copa América que se disputará en 2020 en Argentina y Colombia, el seleccionador nacional, Reinaldo Rueda se refirió a varios temas.

"Yo creo que la inquietud de siempre, todo lo que significa este torneo, los dos invitados como Australia y Catar, y el momento que hemos vivido en Chile, estas seis semanas que han sido muy difíciles para todos", aseguró el cafetero consultado por las expectativas de cara a este nuevo reto continental.

Respecto al momento social que atraviesa el país, Rueda asegura que "ojalá se logre esa reconciliación, esa armonía que todas las demandas sociales sepan tener una respuesta para tranquilidad del pueblo, y para aliviar toda esa situación que se ha vivido, y que nos permita un mejor vivir para todos los chilenos.

Sobre la inactividad profesional en Chile, el estratega nacional lamenta la nula competencia. "Creo que se ha sentido un vacío tremendo. Primero, seis semanas sin fútbol, por ahí viendo el fútbol de Europa donde actúan algunos de los muchachos chilenos, el fútbol de México. Nos ha llenado un poco el vacío, pero no tener la liga chilena de verdad es muy triste, y más para uno como seleccionador nacional, y saber que se reintentó dos veces y no fue posible. Y bueno, seguro que nos ha afectado muchísimo, aparte que no pudimos realizar nuestros dos últimos juegos de fecha internacional en noviembre.

Igualmente Rueda está optimista de cara al futuro. "Ojalá esto lo podamos compensar con un buen inicio de año y que nuestros jugadores tengan un buen nivel", cerró.