La selección chilena no depende de sí misma para alcanzar el repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, pero si se ratifica la eliminación habrá que hacer de tripas corazón si es que Claudio Bravo, Mauricio Isla y las otras estrellas de la Generación Dorada anuncian su alejamiento de la Roja.

¿Quiénes tendrán su último baile si Chile no clasifica al Mundial de Qatar? El panorama de la Generación Dorada y el retiro

La selección chilena enfrentará un desafío cúlmine este martes en el estadio San Carlos de Apoquindo, cuando cierre su participación en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 ante Uruguay (20:30 horas) con una pequeña llama de ilusión mundialista.

La Roja necesita ganarle a la Celeste y que a su vez, Perú y Colombia no derroten a Paraguay y Venezuela respectivamente, para que se abra el cielo y ponga al equipo de Martín Lasarte en el repechaje intercontinental, la última puerta que tiene al décimo mundial de su historia.

Sin embargo, una de las grandes incógnitas no estará en el partido mismo, si no más bien en el destino que después elijan los integrantes de la llamada Generación Dorada, el grupo que dominó la Roja por más de quince años y se coronó bicampeón de América.

Del plantel estelar hay varios que ya no están. Unos optaron por el retiro, como Johnny Herrera, Jean Beausejour, Mark González o Carlos Carmona, otros se han alejado, como Gonzalo Jara, Marcelo Díaz, Nicolás Castillo, el Tucu Hernández o Jorge Valdivia.

Pero la gran base de este equipo sigue vigente. De hecho, Alexis Sánchez, Gary Medel, Claudio Bravo, Mauricio Isla y Arturo Vidal integran el top 5 de jugadores con más partidos en la Roja; mientras Eduardo Vargas es octavo y Charles Aránguiz, noveno.

Precisamente en este grupete estarán puesta las miradas de los 10 mil espectadores que se espera en San Carlos de Apoquindo. ¿Qué decidirán si el milagro del repechaje no llega? ¿Será el final para estos futbolistas convertidos en leyendas?

Las incógnitas en el futuro de Claudio Bravo y Mauricio Isla



Si hay algo claro en las redes sociales es que no siempre los mensajes van precedidos por la mejor reflexión. Es lo que le pasó el año pasado a Claudio Bravo, cuando dijo en una transmisión Instagram que colgaría los guantes si ganaba la última Copa América.

"Mauricio (Isla) me puso en aprietos en un live", reconoció después a La Tercera el golero de Viluco. Es que se vinieron las eliminatorias y la necesidad de apoyar al conjunto. "A todos nos quedó la sensación de que tenemos que seguir ayudando, volver a meter a Chile en un Mundial", explicó Capitán América.

Isla también tuvo un lapsus con el retiro. O no se sabe, todavía. Pero en una Historia de Instagram le contestó a un seguidor que si el equipo no llegaba al Mundial de Qatar, daría un paso al costado: "Me retiro de la Roja".

Lo cierto es que en la ANFP no han recogido indicios de un adiós prematuro y la decisión será de los mismos jugadores. Bravo dice que dejará el lugar cuando ya no se sienta "útil" y que eso "puede ser en un año, dos, tres o no sé cuándo".

¿Siguen en la selección Vidal, Aránguiz, Alexis, Medel y Vargas?



A diferencia de Bravo e Isla, Arturo Vidal y Gary Medel ya ratificaron que seguirán siendo parte de la selección chilena, al margen de que se concrete la clasificación a Qatar. De hecho, el Pitbull lo confirmó públicamente tras la dolorosa derrota ante Brasil en Río de Janeiro.

"Estoy igual que Arturo (Vidal), estoy en muy buen momento físico y siempre que la selección me requiera, estaré hasta que me saque uno mejor y se lo gane en su liga", sentenció el defensor de la Roja, que debutó oficialmente hace casi 15 años.

La banda se completa con los tres de menor edad. Alexis Sánchez (33 años), Charles Aránguiz y Eduardo Vargas (ambos 32) no han dado indicios de querer alejarse del combinado mayor, aunque difícilmente la eliminación sea un aliciente.

Será el gran tema que seguirá con la Roja en caso de que no se logre revertir el escenario, y darle a los mejores de la historia la posibilidad de despedirse en el escenario más selecto, la Copa del Mundo. Como se merecen The Last Dance.

