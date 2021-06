Claudio Bravo: "Arias y Castellón me demuestran que me quieren jubilar pronto"

Este domingo, Claudio Bravo habló en conferencia de prensa en la previa del partido frente a Bolivia por las Eliminatorias a Qatar 2022 y reiteró que aún no ve cerca el retiro.

"Por la edad que tengo debería estar jubilado, en mi casa disfrutando de mi familia. Pero el hecho de seguir trabajando bien, de seguir compitiendo de buena manera, que mi cabeza se mantenga con el grado de atención que requiere el fútbol, me sigue mantienendo el apetito de continuar por mucho tiempo más", señaló el arquero de 38 años.

Bravo dice que aún se siente en plenas condiciones físicas: "El día de hoy disfruto el día a día, estar en el Betis de Europa, cuando haces una buena temporada empiezan a tocarte la puerta, pero estoy en un lugar donde estoy muy bien, muy feliz, y veré hasta dónde pueda seguir compitiendo, si mis sensaciones se mantienen por mucho tiempo más y puedo seguir las cosas igual por este nivel".

Aunque, precisó: "Pero si pasa lo otro, el apetito no es el mismo, mis piernas ya no están para competir y el cuerpo no me acompaña, seré el primero que se se va a dar cuenta y dará un paso al costado. Pero mientras siga compitiendo al mismo nivel y sea exigente, voy a estar en el Betis, a lo mejor en Chile, en otro país en Sudamérica, o en este nivel en la selección. Eso solo lo determinará el tiempo, mi cabeza, mi cuerpo, mi familia que es muy importante y veré qué sucede".

Bravo frente a Argentina en Santiago del Estero (Agencia Uno)

Sobre sus colegas en la selección chilena Gabriel Castellón y Gabriel Arias, señaló: "A veces se ve la competencia, los partidos, pero no lo que hacemos antes de este tipo de cosas. Están Gabriel Castellón, Gabriel Arias y a nivel de trabajo se desenvuelven de una manera increíble. Eso me sigue dando buenas sensaciones porque me demuestran que me quieren sacar, que me quieren jubilar pronto, pero eso también me genera motivación".

"Es lo que tiene que ocurrir, que generemos nosotros competencia, más que lo negativo de que juegue uno o juegue otro. Al que le toque jugar lo hará lo mejor posible, para que la selección alcance los objetivos y lo mejor de todo es que a mí una sensación increíble de que lo que tenemos es muy bueno y eso es importante para el trabajo que estamos realizando", finalizó.

