En este nuevo capítulo de RedGol en La Clave Rodrigo Herrera, Cristian Basaure, Nicolás Olea, Edson Figueroa, junto a la participación de Alfonso Zúñiga, Cristopher Antúnez y Enzo Olivera desde Europa son los invitados desde las 07:00 hrs.

Manuel Pellegrini aseguró desde España que no está dispuesto a dirigir la Selección Chilena, ya que “no quiero que me guillotinen”. Mientras que Arturo Vidal advierte que este jueves, La Roja “se juega la vida” ante Venezuela, que no pudo entrenar en el Estadio Monumental por la Seremi de Salud.

En la Noticia RedGol: Conozca cuáles son los resultados que este jueves podrían dejar a Chile a sólo tres puntos de la Copa del Mundo. Giuseppe Marotta, CEO del Inter de Milán respondió al polémico posteo de Alexis Sánchez por su falta de minutos en el equipo de Simone Inzaghi.

Fútbol Femenino: Geraldine Molina repasa el triunfo Superclásico de Universidad de Chile ante Colo Colo y las semifinales del Torneo Nacional.

