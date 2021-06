Barticciotto critica nómina de Lasarte por borrar a dos jugadores: "Piensa en el futuro, pero se puede quedar sin el presente"

La selección chilena comunicó este jueves la lista de 28 jugadores convocados por el entrenador Martín Lasarte para su participación en la Copa América de Brasil 2021, que tiene programado su debut para el próximo lunes ante Argentina en Río de Janeiro.

Listado donde aparecen cuatro caras nuevas respecto a los nominados para las eliminatorias, los que reemplazaron a seis integrantes del proceso donde se enfrentó a Argentina y Bolivia. Entre los ausentes, están Luis Jiménez y Fabián Orellana, lo que llevó a Marcelo Barticciotto a criticar al DT Martín Lasarte.

"Sorprenden ciertas cosas, a mí entender no tienen explicación. El otro día juegan Jiménez y Orellana y hoy no están. Pasaron de ser importantes para definir un partido y ahora no están. Eso me sorprende, si los tiene en la nómina es porque eran considerados, pues tenían un buen rendimiento", comentó el Barti en Radio Cooperativa.

Agregó que "entiendo que a Beausejour no los llama con Andía, porque no los evaluó de buena forma en los entrenamientos. Pero si a Jiménez y Orellana los usa en un partido tan importante, es porque estaban bien en las prácticas.

Luis Jiménez es uno de los jugadores que entró contra Bolivia y que ahora no estarán en Copa América. Foto: Agencia Uno.

Este pensamiento radica en que no cree que sea momento para experimentar. "Esta Copa América hay que jugarla con todo e ir a ganarla. ¿Es para buscar recambio en este momento, como está la selección? Piensa en el futuro y se va a quedar sin presente, ojo", indicó.

Finalmente, señaló que "más allá de que anden bien en eliminatorias, estos cracks con hambre de gloria y siempre van a querer jugar, ganar, no les gusta perder a nada. Son capaces de presionar para jugar, en el buen sentido, de querer estar. Por el prestigio que se ha ganado, la selección no puede regalar nada. Lo mismo dije para Copa Confederaciones. No creo que al Mundial de Rusia no hayan ido por eso, con Paraguay perdieron por relajo. Hay que competir con lo mejor".