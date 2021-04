Martín Lasarte por el estallido: "Me preocuparía si pasa de nuevo pero no por un partido, sino por el tema social"

La selección chilena sigue esperando por una nueva reunión junto a Martín Lasarte. El técnico de la Roja se mantiene trabajando a la espera del próximo microciclo de cara a las Eliminatorias Sudamericana al Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2021.

Machete y el propio equipo ha tenido una difícil primera parte, ya que la pandemia del coronavirus ha impedido las reuniones que acostumbra. Algo que se arrastra desde 2019, cuando nuestro país vivó el estallido social ante las injusticias que enfrentan miles de chilenos y que llevó a que se suspendieran amistosos como el que se jugaría ante Perú.

Este martes Lasarte conversó con Radio La Clave y explicó cómo se toma posibles nuevas suspensiones. "Está claro que quizás lo que se habla en la calle no sea lo mismo que viví años atrás. Pienso que el fútbol es, de lo más importante, lo menos importante. En este caso está la salud, la vida y las cuestiones sociales".

Lasarte recalcó que, en caso de suspensión por un estallido, se preocuparía primera de lo social antes que de la Roja. Foto: Agencia Uno

"Dentro de lo que podamos, trataremos de colaborar. No me gustaría que ocurriera, porque con todas las dificultades que estamos teniendo, no poder competir ni de forma amistosa es un problema. Necesitamos entrenar, estar juntos, trasladarnos información y conocernos. Hay algunos que solo lo he hecho por la vía telefónica", agregó machete.

Para Lasarte, la situación es anormal no solo en el país, sino también afuera. "Es difícil poner al fútbol por encima, entiendo que hay cosas. Me preocupa hablar al presidente argentino de las dificultades por hacer la Copa América por un tema de salud, me preocupa porque la salud está por encima".

Finalmente recalcó que, en caso de un nuevo estallido, lo que menos importa es el fútbol. "De lo social prefiero no hablar porque conozco más o menos los hechos pero no en profundidad. Me preocuparía si pasa de nuevo pero no por un partido, sino por el tema social".