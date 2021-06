Martín Lasarte avisa que juega con todo contra Paraguay para evitar a Brasil: "Hay que ganar el partido y vamos a poner lo mejor que tengamos"

Martín Lasarte analizó el presente y futuro de la selección chilena en la previa del partido de este jueves contra Paraguay por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa América 2021, el último duelo de la Roja antes de tener jornada libre ya clasificada a los cuartos de final. Consultado por el rival, Machete no se confía.

“En el fútbol todos tenemos nuestras pautas, ideas y planteamientos. Paraguay propone un determinado juego que nos obliga. Y nosotros también haremos ciertas cosas para ponerles dificultad. En nuestro grupo no ha habido grandes goleadas, a excepción de Paraguay y Bolivia. No me parece que sea un grupo donde se pueda ver que un equipo es mucho más ofensivo que el resto hasta ahora”, sostuvo.

Sobre los cuartos de final, volvió a reconocer que no le molestaría evitar a Brasil y, por lo mismo, adelanta que jugará con lo mejor que tiene sin importar posibles suspensiones por tarjetas amarillas.

“Yo creo que es muy difícil elegir un rival, lo que sí queremos, es una cuestión considerando que la Copa América se juega en Brasil, porque quizás sea el rival en mejor forma y lo queremos evitar, eso está claro. Si nos toca Brasil bien, y si nos toca otro, también, pero vamos a tratar de evitar a Brasil. Y el rival que nos toque. Todos tienen particularidades buenas y malas”, expuso.

Agrega: “va de la mano con las respuestas, no estamos en condiciones de pensar en que con un cambio podemos hacer otra cosa. Tenemos que tratar de ganar el partido y vamos a poner lo mejor que tengamos más allá de lo que nos condicionen las tarjetas”.

Por último se refirió puntualmente a Ben Brereton Díaz consultado por la adaptación del inglés de la Roja y también tuvo elogios para el alto desempeño de Charles Aránguiz.

“Ben todavía está en la búsqueda de su mejor posición donde sentirse cómodo, en sus inicios en Inglaterra fue centrodelantero y ahora juega más tirado a la izquierda. Nosotros lo ocuparemos seguramente en las dos posiciones y lo importante es esa interrogante, tratar de resolverla más allá de que sea un jugador versátil. Qué movimientos le podemos sacar. Tenemos que trabajar para encontrar su mejor posición”, manifestó.

Sentencia que “parece que es algo de ahora y no, Charles Aránguiz es un jugador muy completo, cerebral, lee muy bien lo que ocurre en cancha, y tiene un nivel cualitativo a nivel táctico y técnico. Es un líder deportivo, silencio, pero de los que saben tomar decisiones y transmitirlas. Lo vemos en un estado extraordinario”.