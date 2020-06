Mark González recuerda su cabezazo más glorioso por la Roja ante Suiza en Sudáfrica 2010: "Más perfecto no podía ser"

Era un partido cerrado, la selección chilena no tenía cómo entrar en la defensa de Suiza, hasta que apareció el talento de Jorge Valdivia y se arregló todo. Se cumplen 10 años del histórico gol de Mark González en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El choque estaba duro, los helvéticos venían de vencer a España en el debut, lo propio había hecho el elenco de Marcelo Bielsa ante Honduras, por ende el enfrentamiento entre ambos era clave.

Los europeos se defendía, hasta que el Mago Valdivia metió un pase profundo para Esteban Paredes, el zurdo se sacó al arquero y ya sin ángulo metió un centro maravilloso, que cabeceó con el alma a la red Chico Mark, anotando su tanto más icónico de su gran carrera.

Mark González y Jorge Valdivia celebran el gol ante Suiza - Getty

"Es el mejor recuerdo y el gol más importante de mi carrera. Jugar el Mundial es un sueño, imagina un gol... Con otro resultado hubiese sido diferente, pero fue 1-0 en un partido súper cerrado y que permitió la clasificación. Quedará por el resto de mi vida. Me enorgullece mucho", recordó el zurdo en diálogo con El Mercurio.

"Tenía súper claro lo que tenía que hacer. Y el gol, más perfecto no podía ser: si le pegaba un poquito más fuerte pegaba en el palo y si le pegaba un poquito más despacio la sacaba el defensa", recordó el puntero.

Luego, el ex 11 de Chile afirmó que "cabeceo con esa intención y cuando veo que se va muy arriba, esos mini segundos fueron muy angustiantes... Decir 'chuta, entra o no entra', porque más encima era un gol hecho. Cuando entra, el grito de gol fue sacarme todo, entre rabia y alegría. Me vacié gritándolo".

Chile venció con ese solitario gol a los suizos y encaminó su paso a los octavos de final, donde lo iba a esperar la bestia de siempre, Brasil.