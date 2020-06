Marcelo Salas: "La generación dorada es la mejor selección, pero puesto por puesto peleamos de igual a igual"

Marcelo Salas fue entrevistado vía Instagram Live por Catenacciosport y se refirió a la generación dorada de la selección chilena, asumiendo que es la mejor que se ha formado como equipo, pero el ex delantero asegura que puesto por puesto están bastante parejos.

“Como Selección la generación dorada es la mejor que se armó, pero si hablamos puesto por puesto creo que varios de nosotros peleamos de igual a igual", aseguró el Matador.

El actual presidente de Deportes Temuco cree que hay un elemento diferenciador entre esta generación y todas las anteriores: las Copas América.

El Matador a todo gol en Francia 1998 (Getty Images)

"Lo bueno de ellos es que tienen dos copas ganadas y eso nadie se los va a poder discutir o negar”, completó.

Marcelo Salas también se refirió al partido contra Uruguay donde marcó los dos goles de La Roja.

“Si uno ve ese partido y escucha los comentarios de los periodistas yo no estaba en ese nivel que se necesita para jugar en la Selección, pero quizás no había otro jugador que me pudiera sacar. Marqué dos goles y ese partido me permitió retirarme de la mejor manera”, cerró.