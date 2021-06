Luka Tudor se la juega y le pone fichas a la Roja: "Creo que Chile puede ganarle a Brasil, ya no son el cuco de antes"

Tras finalizar cuarta en el Grupo A de la Copa América 2021, la selección chilena deberá enfrentar en cuartos de final a Brasil, primera del Grupo B y anfitriona por urgencia del torneo continental que albergaría Argentina y Colombia en primera instancia.

La Roja de Martín Lasarte enfrentará al equipo que precisamente quería evitar el entrenador de la selección chilena, en gran parte por culpa de la derrota ante Paraguay. En Radio ADN, Luka Tudor reveló que tiene confianza en que el Equipo de Todos puede eliminar a la Verdeamarela y pasar a semifinales.

“Soy absolutamente optimista, creo que Chile puede, por qué no, ganarle a Brasil. Me voy a referir un poquito al equipo brasileño, sí es un muy buen equipo, pero tampoco es el Brasil de hace 20 años”, dijo Luka.

Tudor agregó que “ha ganado no sé cuántos partidos, invicto, no sé cuántos partidos oficiales, no tengo la estadística dura, pero me parece abordable. Creo que Neymar está bien, pero Brasil tampoco es el cuco de la época en que jugábamos nosotros”.

Y sentencia: “antes los brasileños tenían siete jugadores fenómenos, hoy tienen sólo a Neymar, y tampoco hay ese delantero grande que te complique”.

La selección chilena enfrentará a Brasil este viernes desde las 20:00. El mismo día se miden Perú y Paraguay. El domingo será el turno de las llaves entre Uruguay-Colombia y Argentina-Ecuador.