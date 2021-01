Guillermo Maripán está furioso por la partida de Reinaldo Rueda de la Roja: "Hace mucho la prensa venía presionando para que pasara"

El jugador que más minutos disputó con Reinaldo Rueda en la banca de la selección chilena fue el defensor Guillermo Maripán, quien está muy molesto por la salida del colombiano, y criticó su partida.

El zaguero de AS Mónaco lamentó la ida de Rueda a la selección colombiana, reclamando que su desvinculación de la Roja se debió a la presión que puso la prensa sobre el caleño.

"Es su decisión y se tiene que respetar. Me da tristeza, porque tuve una muy buena relación con él, era una gran persona y un gran entrenador. Siempre le desearé lo mejor en su vida profesional y personal. Hace mucho tiempo que la prensa venía presionando para que pasara, creo que toda persona tiene un límite", dijo el formado en Universidad Católica.

Luego, calificó como una gran dificultad que la ANFP aún no pueda encontrar al reemplazante de Rueda para el banco de la selección.

"Claramente es un problema que todavía no tengamos entrenador ¿A quién me gustaría? Prefiero no dar nombres, pero confiamos como grupo que se tomará una buena decisión para la selección chilena". insistió.

Maripán habló del DT de la Roja - Getty

Su momento en Francia



Por otra parte, Maripán habló de su momento en Francia, donde se transformó en titular en AS Mónaco desde la llegada de Niko Kovac a la banca, además, siendo clave con sus goles, faceta que lo ha caracterizado en su carrera.

"Este presente goleador lo tomo con mucha tranquilidad, sé que el fútbol tiene momentos buenos, y otros no tanto. Lo importante es mantenerse siempre con una mentalidad ganadora", señaló a El Mercurio.

"Muchas veces un futbolista piensa que porque no es tomado en cuenta tiene que buscar otro lugar donde te entreguen confianza. Hay veces que sí, puede funcionar, pero también es importante luchar contra la adversidad. Luchar te hace mejorar en muchos aspectos profesionales y personales", cerró.