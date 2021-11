La selección chilena se enredó en las eliminatorias sudamericanas, porque perdió en la última fecha ante Ecuador, pero aún hay esperanzas por estar en el Mundial de Qatar 2022.

Uno de los jugadores clave en el esquema de Martín Lasarte es el defensor de AS Mónaco Guillermo Maripán, quien desde el Principado indicó que tiene fe en ir al certamen planetario.

"No estamos en nuestro mejor momento, pero tampoco en el peor. Dependemos de nosotros y vamos a seguir peleando los cuatro partidos que quedan. Tengo la convicción de que lo vamos a lograr", dijo el formado en la UC desde Europa.

Además, el Memo se dio tiempo para hablar de su adaptación al cuadro monegasco, del cual es uno de los pilares.

"Fueron años difíciles, porque estaba la pandemia, pero lo afronté de forma positiva. Par mi estar aquí es un gran logro... Cuando llegué, Mónaco no estaba en su mejor momento. Ahora siento que me he adaptado a esta liga, a mis nuevos compañeros, a lo que supone un cambio de país", expresó.

"Siento que puedo dar más. Con confinaza, con las cosas muy claras. Ahora tengo mi mente aquí, este club me ha ayudado a evolucionar y me sigue ayudando", cerró.