El ex técnico lamentó el presente que vive la Roja en las eliminatorias y aseguró que ganar los seis puntos que vienen puede dar lo mismo a estas alturas. El camino está complejo, pero no imposible.

La selección chilena sumó un nuevo revés en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 tras caer ante Perú. La Roja no pudo en el inicio de la triple fecha de octubre y se fue derrotada por 2-0 desde el estadio Nacional de Lima.

El equipo de Martín Lasarte tenía la obligación de sumar los tres o al menos un punto en su visita al vecino país, pero terminó pagando caro la poca efectividad en el área rival y el funcionamiento defensivo.

La situación llegó a un punto crítico, ya que con siete puntos Chile es uno de los colistas y depende de triunfos de aquí al final de las eliminatorias, además de resultados a favor en otros encuentros, para poder seguir soñando con llegar a Qatar.

En la última edición de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Juvenal Olmos abordó el momento en el que quedo la Roja e instaló la preocupación en los hinchas. "Se pueden ganar, pero no sé si sea eso lo más importante en este momento", explicó de entrada.

Para el ex técnico de la selección chilena, lo que se debe hacer ahora es comenzar a buscar las razones del bajo rendimiento, ya que contra el calendario no se puede hacer mucho más. "Buscar un diagnóstico, por qué se llega a esto. Los partidos que vienen hay que jugarlos".

De hecho, Olmos es pesimista y recalca que aunque se gane en los dos partidos que vienen (Paraguay y Venezuela de local), podemos quedar abajo del avión. "No sé si con los seis puntos alcance para seguir subiendo. Ecuador se metió arriba, sigue estando Uruguay y Colombia, más Argentina y Brasil. Chile está lejos de eso, quedan menos puntos, las opciones se van acabando y el rendimiento no es el mejor, no es competitivo".

En esa misma línea y para cerrar, el ex técnico de la Roja lamentó que sea el grupo de jugadores que nos dio tantas alegrías el que esté pasando por un presente tan duro. "Lo más doloroso es que uno siempre vio a esta selección muy competitiva y esa es la resignación, no verla en ese estado. No fue la mejor versión de Perú, no fue desatado ni mundialista, es más añeja, gastada".

Chile quedó con un panorama poco alentador de cara a la recta final de las eliminatorias a Qatar 2022. Ahora viene Paraguay y Venezuela en Santiago, donde será vital dejar los seis puntos en casa si es que se quiere mantener viva la ilusión. ¿Lo lograrán?

