Juan Cristóbal Guarello y Cristian Arcos creen que fue gol de Chile contra Japón: "Una jugada que se van a recordar mucho tiempo"

La selección chilena femenina se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras la derrota contra Japón por la tercera fecha del Grupo E y la polémica está instalada. La árbitra Melissa Borja y el VAR desestimaron un cabezazo de Francisca Lara que parece ingresar en la portería nipona, pero las imágenes de la transmisión tampoco ayudaron.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello y Cristian Arcos se refirieron al fatídico minuto que pudo cambiar la suerte de la Roja y ponerla en la siguiente fase de la competencia.

“A mí me pareció gol en la primera imaginen, me llamó la atención el tema del VAR, pero es considerada una jugada objetiva, por ende es el VAR el que determina si la pelota entra o no. Puede ser súper subjetivo, pero por la reacción de la arquera, a mí me hace pensar que fue gol, porque la agarra y queda como cabizbaja”, dijo Arcos.

Agregó: “para ser justos, Japón pudo meter cuatro goles en el primer tiempo, Chirstiane Endler sacó dos mano a mano. En el segundo tiempo, después de esta polémica, le da al palo. Japón fue más, lo que pasa es que esta jugada fue cuando iban cero a cero. Son esas jugadas que se van a recordar mucho tiempo”.

Por su parte, Guarello fue más allá y llamó a valorar la experiencia y aprendizaje que sumaron estas jugadoras para los desafíos que vienen, considerando la competencia femenina en los Juegos Olímpicos más dura que el mismo Mundial.

“Hay cosas que son aprendizaje, nos podemos quedar con el gol que no nos cobraron, sí, pero no vemos el resto. Yo creo que este aprendizaje, que es ir al torneo femenino más difícil, es más complicado que el Mundial porque está la élite de élite, iba a significar un dolor y un porrazo porque era muy difícil”, expuso Guarello.

Sentencia que “esto es un aprendizaje, quedarse con el gol, y tampoco tengo la toma… me parece que es gol, pero no está la toma paralela de la imagen, Si te quedas sólo con el gol que no te cobraron tampoco aprendes mucho de eso”.