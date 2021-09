Juan Cristóbal Guarello dijo lo que muchos pensaban tras el boicot del fútbol europeo a las eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial de Qatar 2022. Las ligas italianas, españolas e inglesas pusieron trabas a sus jugadores para viajar a sus selecciones con distinto resultado, pero queda la sensación que es el primer paso para que la UEFA haga lo que quiera sin importar los estatutos de la FIFA ni los intereses de la Conmebol.

“Esto es malo, un mal precedente. Al final la Conmebol va a terminar aceptando una eliminatoria más corta de dos grupos. Este es el primer paso de una rebelión completa de la UEFA”, dijo Guarello en Radio ADN.

Cabe recordar que la Roja no podrá contar con Ben Brereton del Blackburn Rovers ni Francisco Sierralta del Watford por la intransigencia inglesa. Referentes como Claudio Bravo lograron destrabar su salida en España y Gary Medel y Arturo Vidal, entre otros, le dejaron bien claro a sus equipos en Italia que no se perdían los duelos de la Roja.

Por otro lado, Guarello consideró que “yo creo que nunca conviene no jugar con los mejores. Es verdad que no es el mismo Brasil tampoco, pero Brasil tiene más de dónde cambiar y Chile no. Con bajas y todo no es un Brasil B y Chile no tiene tantos jugadores”.

Sentenció que “menos mal que los jugadores nacionales que juegan en Italia son parados en la hilacha y en España se les ocurrió ir al TAS. El que puso la pata sobre la cabeza fueron los clubes ingleses, salvo algunos que supieron negociar directamente con los clubes en acuerdo intermedio”.

La selección chilena recibe a Brasil este jueves 2 de septiembre desde las 21:00 horas en el estadio Monumental por la fecha 9 de las eliminatorias a Qatar 2022. El domingo 5 visita a Ecuador por la sexta jornada y cierra la pasada como foránea ante Colombia por la fecha 10 el jueves 9 de este mismo mes.