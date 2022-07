El ex técnico de Colo Colo, José Luis Sierra, habló del presente de las selecciones adultas y menores de Chile. Dice que ve difícil entrenar alguna vez a la Roja.

José Luis Sierra sin filtro: "No creo que haya un proyecto serio con ninguna selección"

El ex seleccionado nacional, José Luis Sierra, analizó el momento de la Roja, que actualmente es dirigida por Eduardo Berizzo, tras el fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

En una entrevista con Deportes 13, el ex DT de Colo Colo, declaró sin tapujos: “No creo que haya un proyecto serio con ninguna selección”.

Luego, ahondó: "No conozco los proyectos que hay en el fútbol chileno en ese sentido. Y no sé si hay proyecto en el fútbol joven principalmente o en el femenino. No tengo idea. Te lo digo porque han cambiado mucho los entrenadores, los condicionan mucho en el tema de los resultados, más que por sobre la formación".

"Cuando no se cumplen los resultados la mayoría de las veces, se termina cambiando al entrenador y la política de trabajo si es que existió en algún momento. Tampoco es algo que me llame la atención, porque no creo que haya proyectos en ese sentido", complementó.

El entrenador de Al-Tai de Arabia Saudita reconoció que le gustaría alguna vez dirigir a la selección chilena, pero que dadas las actuales circunstancias lo ve difícil.

"Lo que a uno le gustaría no siempre está en las posibilidades reales. Y dentro de mis planes y metas no está ser técnico de la selección. Sobre todo cuando uno ve los antecedentes que la mayoría o casi todos, siempre hay alguna excepción, son extranjeros", afirmó.

"Hay una política muy distinta para lo que se quiere en la selección y esa política pasa porque el técnico de la selección, te hablo de los últimos 20 o 25 años, han sido extranjeros y eso hace que sea muy difícil proyectar el interés a ser técnico de la selección", añadió.

Luego, manifestó: "No creo que haya un desinterés de los técnicos nacionales, creo que el antecedente que planteo anteriormente, que es muy difícil que un chileno se plantee como alternativa para ser el DT de la Roja, es cosa de mirar hacia atrás unos 15 o 20 años y ver que no hay muchos chilenos dirigiendo a la selección",

Y lamentó: "Entonces, qué saca un entrenador nacional con generarse expectativas o decir 'mi meta es llegar a la selección', cuando todos los antecedentes dicen que si llega un presidente nuevo a la federación, pensando en los más modernos como Harold Mayne-Nicholls, Sergio Jadue, Arturo Salah... Se me va a escapar alguno, pero de todos, ninguno ha querido contratar a un técnico nacional",

"Llega a ser inalcanzable plantearse como meta llegar a ser técnico de la selección nacional, cuando todos los antecedentes dicen que el elegido siempre es un extranjero", finalizó.