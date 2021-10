El ex defensa de la selección chilena, Jorge Vargas, analizó el presente y futuro de la Roja tras la amarga derrota contra Perú en Lima por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El ahora DT habló con Paulo Flores y La Redgoleta de RedGol desde Italia.

“Pensaba que podíamos jugar un poco mejor, pero los partidos contra Perú son complicados y difíciles, sobre todo en eliminatorias. Pero hay algo que no va: los goles demasiado fáciles para Perú. Bravo hace dos tapadas increíbles y los peruanos llegaron siempre antes que nosotros a la segunda pelota. Quizás hay falta de confianza, y creamos muy poco en ofensiva. Perú se vio mucho más rápido”, dijo Vargas.

Y Potencia aún no pierde una pequeña esperanza: “yo creo que no estamos eliminados, aunque es muy difícil meterse en carrera, sobre todo por el juego que hace Chile, pero Paraguay siempre ha sido difícil y le ha sacado puntos a la selección de local y visita. Si Chile le logra ganar a Paraguay podría haber un milagro que nos meta camino al Mundial. Y si no ganamos estamos fuera. Después lo que quieran hacer con Lasarte, terminar el proceso o darle experiencia a los jóvenes, ese es otro tema. Primero está la carta de Paraguay y sacarle los tres puntos”.

“Que la gente siga apoyando a la selección, aún estamos en pelea, no es fácil, pero Chile está acostumbrado a hacer hazañas históricas y ojalá lo pueda lograr”, complementó el otrora zaguero formado en Universidad Católica que vistió las camisetas de Reggina, Empoli y Livorno, entre otros.

Por otro lado sostuvo que “de la Copa América de Estados Unidos que se habla y busca un recambio. Con el tiempo vinieron los Maripán y los Sierralta, por ejemplo, pero ha costado. La generación dorada fue exitosa, pero pasan los años y es difícil sostener el rendimiento como el que estos jugadores tenían anteriormente. Y quizás todos pensamos que podían hacer milagros”.

Para cerrar se cuadró con Martín Lasarte y tuvo dardos para el DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros, quien apareció como la gran carta para ocupar el puesto en caso que Machete deje la banca.

“Me parece malísimo que alguien se esté ofreciendo para la selección, hay un técnico con contrato. Él está peleando el campeonato y no ha renovado contrato, entonces que entre comillas mande recados que está libre y puede llegar a la selección no me parece bien. El técnico que está debe terminar y dar un informe de lo que se hizo bien o mal. Pero que suenen nombres es una falta de respeto al entrenador que está”, sentenció Jorge Vargas.

