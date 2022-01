El duelo que Chile y Argentina jugarán esta noche por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2021 tendrá dos grandes ausentes: Arturo Vidal por el lado de Chile y Lionel Messi en la selección trasandina.

El King está suspendido luego de ser expulsado ante Ecuador en la fecha pasada, y tampoco estará contra Bolivia el próximo martes en La Paz. La Pulga, en tanto, no viajó desde París para recuperarse bien del Covid que lo afectó en sus vacaciones hace un mes.

Por lo mismo, Iván Zamorano abordó lo que serán estas bajas, asegurando que el equipo de Martín Lasarte se verá más afectado por la ausencia del bicampeón de América que la Argentina sin su emblema y capitán.

"Chile pierde más sin Vidal que Argentina sin Messi. Está Lautaro, Dybala, Di María para reemplazarlo, pero a nosotros nos cuesta encontrar líderes como Arturo", comentó en conversación con el canal TyC Sports de Argentina.

Bam Bam agregó que a Vidal "lo echaremos de menos, en estos partidos se necesitan jugadores como Vidal. Pero otros buscarán su lugar. Medel es lo más parecido que tenemos desde el punto de vista de la garra, empuje y personalidad".

El ex goleador de Real Madrid contó que "hay más eternos gladiadores en Chile, como Alexis, Bravo, Vargas y Charles. Vidal es fundamental futbolísticamente y por coraje, empuje, garra y es indudable que Chile pierde un líder emocional".

Sobre nuestra generación dorada comentó que "nos enseñaron que en el fútbol no hay nada imposible. Hay que tener paciencia para el recambio de ellos, nada puede ser exigido. Hay que seguir dándoles la oportunidad aunque físicamente no sean los mismos, pero la mentalidad ganadora nos marcó para ganar cosas importantes".

Zamorano se refirió a que sería muy frustrante no clasificar a Qatar 2022. "Desde el punto de vista de objetivos y metas, claro que es un fracaso no clasificar. Chile tiene un plantel de jugadores que no tiene ese problema para descifrar lo que es fracaso. Nos acostumbramos a ser protagonistas en Mundiales, si no vamos por segunda vez consecutiva claro es un fracaso. Pero quedan cuatro partidos importantes y darán su mejor esfuerzo", explicó.

Para llegar a la cita asiática de noviembre, Bam Bam considera que "hoy los tres puntos son fundamentales. Aspiro que saquemos mínimo 7 puntos en estos cuatro partidos, para que así podamos llegar al repechaje al menos. No duden que Chile hoy buscará los tres puntos. Después veremos si un empate hoy, a la larga, nos permite acceder al Mundial".

