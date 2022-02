En diálogo con RedGol, el ex entrenador de Colo Colo y seleccionador chileno Sub 20, Hugo Tocalli, explica las necesidades del fútbol chileno para proyectarse al futuro. "Desgraciadamente se necesita buscar reemplazantes para Alexis Sánchez y Arturo Vidal", asegura el destacado profesional argentino.

A los 74 años, Hugo Tocalli se siente más vigente que nunca. "Me levanto todos los días a las 6:00 de la mañana, tengo pasión y ganas, estoy bien de salud y hablo con los jóvenes en el idioma nuevo de los jóvenes. No quiero quedar como un viejo retrasado", asegura el entrenador argentino.

RedGol fue por la palabra del ex campeón con Colo Colo y jefe técnico de las selecciones menores de Chile en la década pasada, hoy sinónimo de procesos exitosos en Argentina y específicamente en Platense, donde es el director y coordinador de sus divisiones inferiores.

"Estoy en otra etapa, en la etapa de no trabajar tanto. Hay dos cosas fundamentales: organizar las cosas en un club, y volcar toda mi experiencia en los técnicos. Tanto en Chile como Argentina hay formar muchos formadores, porque existen jugadores con buena técnica que hay que terminar de formar", explica el estratega trasandino.

Con el prisma del tiempo, Tocalli piensa que quedó en deuda con Colo Colo. "Tendría que haber hecho debutar a más jugadores. Pero Colo Colo exige tantos resultados que uno trata... si bien fui campeón y el equipo estaba primero cuando me fui, creo que debí haber hecho más. Y lamento no haber hecho más y hablar con los técnicos de las inferiores", asume.

Pero el tema que más la preocupa es la evolución del fútbol chileno. Y el diagnóstico que hace no es positivo: "Si bien yo estuve dos años en juveniles y los resultados no se dieron, falta proyecto a largo plazo. No puede ser que se cambie todo cada dos años en Chile"

"Los proyectos de inferiores no se hacen cada dos años. (En la dirigencia) están muy apurados y si no se dan los resultados, los técnicos se tienen que ir, como pasó con Nicolás Córdova. Todos se tienen que ir y no es así", sentencia el argentino.

Por eso, pide madurar los procesos. "Hay que hacer un proyecto de cuatro años, con el técnico y el coordinador que quiera la federación. Argentina cambió cada dos años y no pudo enganchar. Pero cuando hizo un proyecto a largo plazo, les fue bien y vino una generación dorada de jugadores, que hoy son todos técnicos en las selecciones", puntualiza.

¿Quiénes? Los que hoy lideran a la Albiceleste más ganadora de los últimos 30 años, con Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Javier Mascherano, Diego Placente ocupando todo el organigrama de trabajo.

El ocaso de la llamada Generación Dorada de la selección chilena es un buen punto de partida para Hugo Tocalli. "Desgraciadamente para Chile, hay que empezar a buscar reemplazantes para Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Es lo lógico", puntualiza.

En ese sentido, Argentina puede servir de ejemplo para la futura Roja. "Hay que buscar un proyecto de una vez por todas, pensar en una selección prácticamente nueva. Es lo que pasó cuando Argentina volvió de Rusia y se pensaba que no habían más jugadores y se terminaba el fútbol", recuerda el estratega.

"Se hizo un trabajo de buscar con jugadores por todos lados, de trabajar con jugadores locales y hoy tenemos una selección que lleva 29 partidos sin perder, que nos tiene a todos contentos", destaca el entrenador, partidario de una figura como Manuel Pellegrini para liderar un proceso así en Chile.

Pero advierte que hay condiciones mínimas. "No se puede trabajar bajo presión. ¿Por qué Manuel no quiere venir a Chile? Porque sabe que va a la guillotina y él no la quiere. Son pocos los entrenadores que quieren la guillotina", apunta.

"Me parece que eso es lo que tendría que buscar hacer Chile en el futuro. Traer un técnico y decirle que el trabajo va a ser de tantos años, de tanto tiempo. Y no que si pierde cinco partidos se tenga que ir y lo maten. Manuel no tiene miedo, a la edad que tiene y con lo grande que es como técnico, no tiene miedo. Pero tampoco quiere que lo pongan con la guillotina en Chile", reflexiona Tocalli.

Finalmente, hace un repaso de la actualidad de la Roja rumbo al Mundial de Qatar 2022. "Martín Lasarte ha tomado un fierro caliente en un momento muy difícil, pero esas son las cosas que no pueden pasar más en Chile: cuatro años de eliminatorias, cuatro años de trabajo", sentencia.

"En algún punto, Chile debe tener jugadores para reemplazar a Vidal y Alexism, pero debe trabajarlos durante más tiempo, jugar más partidos internacionales. En ese sentido, a Lasarte no lo puedo culpar, menos ahora que sigue con posibilidades de clasificar, después de ganar en La Paz", completa el entrevistado.