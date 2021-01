Guillermo Maripán autocrítico por la derrota contra Venezuela: "Fue un partido muy malo, he tenido que aprender un montón"

Guillermo Maripán fue el blanco de las críticas tras la pasada derrota de la selección chilena por 2-1 contra Venezuela en Caracas. La Roja decepcionó en la cuarta fecha de las eliminatorias a Qatar 2022 en lo que a la postre terminó siendo el último partido de Reinaldo Rueda en la banca.

En entrevista con TNT Sports, el defensa central del Mónaco sostuvo que “personalmente creo que fue un partido muy malo, muy malo en muchos aspectos. Desde ahí para adelante he tenido que aprender un montón; no venía jugando y tenía poco ritmo, pero de igual forma estuve ahí con toda la personalidad”.

El zaguero agregó que “las críticas no me las tomo como personales, sé que los periodistas tienen su opinión y siempre les dan a unos más a otros menos, tienen sus preferidos. No dejo que lo que se habló me afecte, yo soy muy autocrítico y sé lo que hice mal, lo que pude haber hecho mejor y lo que tengo que mejorar”.

“Ahora tengo que estar tranquilo, hacer las cosas bien en Mónaco para que cuando toque de nuevo ser considerado en la selección hacer una buena actuación”, sentenció el ex Universidad Católica y Deportivo Alavés.

Maripán se mentaliza en el duelo de este sábado con el Mónaco, como local frente al Olympique de Marsella. Los próximos partidos de la selección chilena esperan hasta el 24 y 29 de marzo, como locales contra Paraguay y de visita ante Ecuador.