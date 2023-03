Guarello explica por qué debe jugar Claudio Bravo y no Cortés en la Roja contra Paraguay

La selección chilena enfrentará a Paraguay este lunes 27 de marzo en duelo amistoso a disputarse en el estadio Monumental. La Roja sigue buscando su primer triunfo desde el arribo de Eduardo Berizzo a la dirección técnica del representativo nacional.

Este martes el panel de Deportes en Agricultura debatió sobre la continuidad de Claudio Bravo en el arco de la Roja y el presente y futuro de Brayan Cortés.

Juan Cristóbal Guarello consideró tajante que “el partido contra Paraguay se juega este lunes, no el 2024. Por lo tanto, juega Bravo. Ahora, a la larga evidentemente Cortés va a ocupar su puesto, si es que no aparece otro”.

Guarello agrega: “hay que ver quién te patea. Si jugaste hace dos semanas contra el Manchester United, tiene que jugar Bravo”.

Caamaño, Pato Yáñez y Sagredo

Por su parte, Cristián Caamaño consideró que “hay un momento en que la renovación ya tiene que darse, es lógica. Bravo es el mejor arquero de la historia para mí, me podrán discutir Sergio Livingstone algunos, el Cóndor Rojas otros, pero para mí Bravo es el más grande. Dicho esto, Bravo hace seis años que no es titular en ningún equipo, ni en el Betis ni en el City”.

Añade: “entonces desgraciadamente su carrera ya tocó techo, Bravo queramos o no viene, no en declive absoluto, pero bajando. Por rendimiento Cortés aún no es más, pero en algún momento se tiene que dar. El arquero ataja, pero si fuera figura sería titular en el Betis”.

En tanto Patricio Yáñez consideró que “para mí Bravo es el mejor. Eso sí Bravo está más lento en los movimientos. Lo que le llega a su alcance responde fantástico, pero en los desplazamientos es una cuestión fisiológica. Es la edad. Él se entrena y está extraordinario, muy bien.

Por último, Francisco Sagredo sentencia que “Gabriel Arias es capitán y titular de Racing con muy buen nivel en Argentina, elegido el mejor arquero del torneo en su momento. Pero a él cuando le tocó ponerse la 1 de Chile en la Copa América no respondió, se vio nervioso siempre. En cambio Cortés ha respondido siempre y por emergencia”.