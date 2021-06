Juan Cristóbal Guarello no está seguro con titularidad de Gary Medel: "Prefería a los grandotes de centrales"

La selección chilena enfrenta a Argentina este jueves desde las 20:00 horas en Santiago del Estero por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Martín Lasarte debuta por los puntos en la banca de la Roja y, si bien hay probable formación tras varios cambios, aún no se descarta una sorpresa de Machete a última hora.

Lo que aparece seguro es que Gary Medel será central en defensa junto a Guillermo Maripán. El Pitbull parece en desmedro de Francisco Sierralta. En mediocampo aún hay ciertas dudas sobre la inclusión de Luis Jimémez como 9 falso entre la zona de volantes y la delantera, o Jean Meneses como puntero.

“Prefería a los grandotes de centrales con dos volantes de marca, que parece que sí va a haber. Me gustaba la idea de cuatro volantes y dos puntas porque me parece que Alexis y Vargas se entienden bien. Con buena alimentación, más dos laterales que tienen la característica de aparecer por las bandas, más lo que pueda sumar Aránguiz y Pulgar, podría ser…”, opinó Juan Cristóbal Guarello en Radio ADN.

El destacado periodista de deportes agregó que “el 4-3-3 medio forzado nunca me ha convencido, porque si se te diluye un puntero el equipo te queda muy largo. La pelea está en el mediocampo, tienes que cortar los circuitos temprano. Con tres arriba a veces sales rápido, tienes muchos hombres para llegar y ocupas todo el ancho, pero de repente queda uno que no entra en juego”.

También en Radio ADN, Luka Tudor sostuvo que “Lasarte es un tipo muy inteligente y hay que ser honestos, reconocer que hoy por hoy no podemos jugarle mano a mano a los argentinos. Lo de Medel lo entiendo por el lado del liderazgo, si está al 70 u 80 por ciento puede jugar en esa posición que no tiene tanto desplazamiento. Mena, isla si se puede, va a pasar. Juan Foyth no es lateral derecho, no es su puesto lógico y por ahí está la idea de cargar el juego”.

“Me parece bien que haya dos hombres de corte para una marca escalonada, como con Sampaoli en la final de la Copa América de acá contra Messi. Es el mejor jugador del mundo y te hace mucho daño si agarra la pelota hacia adentro. Creo que está bien, puedes cambiar uno o dos nombres, pero no hay más tampoco”, complementa.

Por su parte, Francisco Pancho Mouat sentenció que “es un partido donde Chile va a poblar la mitad de cancha para intentar hacer un duelo cerrado, corriendo poco riesgo en defensa, jugando a que no le pasen mucho los marcadores de punta. Yo quería que jugaran en la zona central de la defensa Maripán y Sierralta por el juego aéreo y porque tienes a Pulgar delante. Creo que Chile va a llegar muy poco, entonces tiene que ser muy efectivo”.

