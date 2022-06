La selección chilena comenzó un nuevo camino de la mano de Eduardo Berizzo como entrenador, donde su primera parada será la gira por Asia, con jugadores que van encaminados a transformarse en un recambio.

Por lo mismo, uno que fue referente en la Roja, Gonzalo Jara, analizó la nueva labor que tendrá el técnico argentino, quien ya estuvo en el lugar pero como ayudante de Marcelo Bielsa.

"Obviamente no es la misma dirección la que hoy día al profe (Berizzo) le toca, pero también tuvo pasos exitosos. Porque se habla mucho de lo que pudo vivir ahora con Paraguay, que no fue bueno, pero también estuvo en equipos importantes en España que le fue bien, dentro de lo importante y difícil que era La Liga también", comentó Jara en DirecTV.

En ese sentido, asegura que Berizzo sabrá comandar al equipo, por su forma de ser, aunque el desafío de encontrar nuevos jugadores será bastante difícil.

"Ahora el profe es muy cercano, es una persona que le va tocar como entrenador con muchos jugadores que tuvo a su dirección como ayudante. También le toca una generación, se habla siempre del recambio, que es natural, y que será difícil por la calidad de jugadores que había anteriormente y suplir a los que no están o los que le queda por dar en la selección y que tendrán que dar un paso al costado más adelante. Va ser difícil suplirlos, es complicado. Pero siempre lo he dicho Chile tiene una generación de jugadores, tiene un abanico que en la selección no teníamos. La realidad que tenía era que sabíamos que éramos 12 o 13 jugadores y todos se sabían el once. Hoy en mi posición hay cuatro, cinco o seis jugadores jugando en las mejores ligas y rindiendo. La selección jugadores sí tiene, es lo que faltó en la Eliminatoria donde colectivamente le faltó sacar rendimiento a muchos jugadores", analiza el defensor que actualmente juega en Coquimbo Unido.

Por lo mismo, Jara pidió tomar con calma la situación, entendiendo el proceso nuevo que se va comenzar a vivir, destacando todo lo que le ha costado a Chile estar peleando cosas importantes, que fue fruto de trabajo.

"Tenemos que tener muy claro que tuvimos la oportunidad de ganar la primera Copa América después de 100 años. También que un Alexis no va salir, como un Zamorano, Salas, Elías Figueroa. No somos Argentina ni Brasil, que se codean con 40 o 50 jugadores en las mejores ligas y es la realidad nuestra. Siempre apunto lo mismo, que es cómo crecimos, que muchas veces nos sostuvo el colectivo. Si Alexis no jugaba en los equipos, Arturo tampoco, pero la realidad que nos llevó de la mano el colectivo que teníamos con Bielsa. Éramos pocos afuera, pero a mi la selección me llevó a jugar a Europa para después rendir", finaliza.