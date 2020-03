Gerardo Pelusso categórico con el futuro de la Roja: "Chile no tiene ningún jugador Sub 23 destacado"

El ex director técnico de Universidad de Chile, Gerardo Pelusso, fue categórico en presagiar un oscuro futuro para la selección chilena.

Según el charrúa, "No hay una reposición en materia de calidad de futbolistas comparado con la que ya había tenido. Chile no tiene ningún jugador Sub 23 destacado".

El entrenador señaló que en su trabajo para la Conmebol, estuvo viendo los nuevos talentos de cada selección en la Copa América de Brasil 2019 y que no encontró a ningún jugador menor de 23 años destacado en la Roja.

Revisa las declaraciones del uruguayo:

El DT uruguayo Gerardo Pelusso aseguró que "Chile no tiene ningún jugador Sub23 destacado"#PelotaParadaCDF �� pic.twitter.com/s1s411SFmZ — Canal del Fútbol (@CDF_cl) March 26, 2020