El arquero de Racing Club y la selección chilena, Gabriel Arias, sigue su proceso de recuperación tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a fines de noviembre, dolencia que lo obligó a corregir la articulación con cirugía.

Con un plazo de seis meses fuera de las canchas, el meta argentino y nacionalizado chileno por sangre conversó con Claudio Palma en el programa Historias de Cracks de TNT SPORTS.

En el diálogo, Arias recordó su participación en la Copa América 2019 con la Roja, un sueño cumplido que tuvo de dulce y agraz por el privilegio y por las amenazas que recibió a través de Instagram luego de la derrota y eliminación ante Perú en semifinales. El golero tuvo que cerrar sus redes sociales.

“Fue uno de mis mejores momentos, porque pude ser parte de una Copa América que había soñado. Cumplí ese sueño y lo viví con alegría hasta el último momento. Fue algo increíble que ojalá en el futuro se pueda repetir”, dijo Arias.

Respecto a las amenazas y hostilidades recibidas, el oriundo de Neuquén agregó que “las redes sociales hay que saber usarlas. Hay mucha violencia y yo no estaba acostumbrado. No había sentido tanta agresividad como en ese momento. Uno entiende que estaba todo un país pendiente, pero llegar a ese grado de agresividad no lo comparto. Hay que ser responsable con el uso de las redes, ojalá se pueda cambiar eso”.

Por otro lado, reveló que su llegada a la selección chilena se comenzó a fraguar con Jorge Sampaoli en la banca de la Roja: “en 2015 hubo un torneo para vernos. Comencé a viajar cada 6 meses a Temuco, para concretar los trámites de nacionalidad. Terminaba de entrenar e íbamos con mi papá, con todos los papeles que necesitaba. Fue una logística grande hasta 2018, cuando me dieron la nacionalidad. Nunca tuve dudas. Tenía la ilusión de jugar por Chile. Es lo máximo que le puede tocar a un jugador”, sentenció.

Baja de Martín Lasarte, Arias apoyará desde la distancia y con sentimientos encontrados a la selección chilena este jueves 27 contra Argentina por eliminatorias a Qatar 2022. El martes 1 de febrero el rival será Bolivia en La Paz.

