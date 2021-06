Flaco Olarra: "Me parece que el cuestionamiento a Guillermo Maripán ha sido excesivo"

Si los adelantos están en lo correcto, Guillermo Maripán irá a la banca este lunes en el debut de Chile en la Copa América, programado para las 17:00 horas ante Argentina en Rio de Janeiro. El defensor le dejará su lugar en la zaga a Francisco Sierralta.

Se trata de la consecuencia de las últimas desgracias, sendos penales ante la escuadra albiceleste y Bolivia que privaron a la Roja de puntos claves en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Pero el espigado defensor del Mónaco sigue contando con el apoyo de la familia del fútbol. Es lo que asegura en contacto con RedGol el histórico Rafael Olarra, medallista olímpico en 2000 y seleccionado nacional por una década.

"Ha sido medio injusto el cuestionamiento contra Maripán, porque nos vamos a dos jugadas específicas que son importantes. Pero por ejemplo el partido contra Bolivia no lo empatamos por Maripán, es una jugada que no manejó bien. Como está el reglamento hoy en día hay que tratar de minorizar cualquier detalle que pueda llevar a confusión al árbitro, o que te cobre lo que no es", explica el Flaco.

Guillermo Maripán ha sido destacado en el fútbol francés con el Mónaco

En ese sentido, Olarra puntualiza que "el cuestionamiento a Maripán parece ser excesivo. Lo que le diría es que aprenda rápido: es un jugador importante, que puede pasar a un fútbol importante después del francés, donde anduvo muy bien".

La enseñanza es que los partidos de selección tienen un componente de exigencia mucho mayor. "Que lo asuma rápido, la selección es distinta a los clubes, porque en los clubes hay tiempo para mejorar, pero en la selección no y cualquier detalle es mucho más amplificado", subraya el medallista en Sydney.

"Pero lo encuentro un gran jugador, siento que va a ser el futuro central de Chile, en el que nos vamos a sostener muchas veces. Así que mucha tranquilidad y que vaya entendiendo que está en una posición compleja, donde te equivocas y pasa eso: ocasiones o penales en contra. Por eso hay que minorizar el margen de error", completa.

La selección chilena tendrá esta tarde su debut en el Grupo B de la Copa América, cuando se enfrente con Argentina en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Podrás seguir este encuentro desde las 17:00 horas con las estadísticas y el minuto a minuto de RedGol.