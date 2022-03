Fernando Solabarrieta señala que los pactos de no agresión ocurren constantemente en el final de las eliminatorias, pero eso no quiere decir que haya un arreglo de partidos o que alguien juegue para perder. Sí cree en los incentivos económicos a selecciones que no se juegan nada, como las de Paraguay y Venezuela.

Fernando Solabarrieta pide no armar una alharaca por todo lo que se habla del pacto de Santiago: "Ha pasado en todos los países"

En las eliminatorias siempre se habla de algún pacto de no agresión, hecho que se repite constantemente. Conocido era el desenlace de Argentina y Uruguay, o lo que sucedió con Colombia y Perú en el camino a Rusia 2018.

Por eos el comentarista Fernando Solabarrieta sale al pase de estas especulaciones. De entrada, asegura que es imposible que pueda haber un arreglo entre Chile y los charrúas, como han especulado en la prensa peruana.

"Arreglo no va a haber. Un arreglo supone que un equipo vaya para atrás y es imposible. Me imagino que quizás haya incentivos a los que no se están jugando nada (Paraguay y Venezuela)", señaló a Redgol el hombre del famoso "estoy llorando en esta tribuna".

Agrega el periodista que "es muy difícil ganarle a Uruguay, de los tres resultados que Chile necesita es el más complicado, pero tengo fe en que se pueda hacer. Y después esperar el milagro, que yo lo veo bien difícil en realidad".

En caso de que en algún momento Chile esté ganando y Uruguay baje las revoluciones, sostiene que no sería nada raro. "Ha pasado en todos los países, esa es la verdad, recuerdo la última fecha entre Uruguay y Argentina en varias eliminatorias. Esas cosas pasan, no digo que se arreglen, pero también existió el partido de Colombia y Perú, que se habló de un pacto de no agresión en los últimos minutos. Pero de ahí a que se puedan concertar partidos antes, es más difícil".

Remata agregando que "sí creo que pueden haber incentivos, para que el que no se juegue nada tenga un premio económico. Pero la historia del fútbol sudamericanos está lleno de circunstancias como las que hablamos".