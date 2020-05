Fernanda Pinilla y su drama, varada en España: "Me quiero ir a mi casa y estar con mi familia"

Este pasado martes la seleccionada chilena, Fernanda Pinilla, reveló a través de redes sociales su drama en España, debido a que no ha podido regresar al país debido a las consecuencias del coronavirus.

La defensora de la Roja y lateral izquierda de los registros del Santa Teresa CDRT, de la Segunda División del fútbol femenino español, se encuentra varada en el país europeo sin posibilidad de regresar a Chile.

“En lo personal ha sido bien complicado, principalmente por estar lejos de mi familia. Estar acá para jugar fútbol y no poder hacerlo hace las cosas mucho más complicadas. Me quiero ir a mi casa. Mi familia también está sufriendo, al igual que todos en Chile. Son momentos en los que a uno le tira el estar con tu gente”, dijo Pinilla a Radio Cooperativa.

Somos cientos de [email protected] que estamos varados en españa, necesitamos volver a nuestro país, pedimos un vuelo comercial o que el gobierno haga gestiones para repatriarnos RT por favor! pic.twitter.com/IB6fRocVUX — Fernanda Pinilla (@Fdapinilla) May 12, 2020

Cabe consignar que la competencia femenina en España se dio por concluida y el club de la chilena ascendió a Primera. Además, Pinilla es una de las jugadoras más firmes a la hora de opinar de la política y sociedad nacional.

"No sé si Chile está actuando bien o mal, pero creo que las medidas se están tomando muy tarde, se ha subestimado al virus. No sé cuáles son las mejores medidas, pero lamentablemente nosotros no gozamos de un sistema de salud público eficiente ni efectivo, eso es lo más peligroso", expuso.

Sentenció que “tenemos desigualdad en Chile y estas crisis lo deja en evidencia mucho más aún, y al final los más afectados siguen siendo las mismas personas. Se ha priorizado mantener una economía por sobre los cuidados sanitarios y la vida de las personas”.