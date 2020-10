Felipe Bianchi critica a Reinaldo Rueda: "Sin riesgos, fútbol correcto de poco volumen ofensivo"

La pobre cosecha de la selección chilena en la primera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 dejó sin dormir a los analistas del fútbol chileno. Pero algunos, como Felipe Bianchi, pulieron su crítica durante el sueño.

Fue así como el comunicador de ESPN y Radio La Clave disparó una sesuda crítica en su cuenta de Twitter, para analizar especialmente a Reinaldo Rueda y su comparación con los entrenadores que lo precedieron en La Roja de Todos.

El periodista deportivo respondió las dudas que dejó Chile. "¿Cómo lo hago para ser siempre (sí, siempre) el controlador y protagonista del partido? Esa pregunta, que se hacen muchos entrenadores, Rueda no se la hace porque no siente ese fútbol", advierte.

Según Bianchi, al técnico de la selección "le interesa más no correr riesgos, esa es su apuesta. Fútbol correcto de poco volumen ofensivo, desde el primer día. Por eso se va encima del rival (plan B) sólo cuando va perdiendo", critica el comentarista.

El síntoma tiene resultados. "Por eso, cuando el objetivo está logrado -aún siendo local- siempre echa el equipo atrás, muy temprano. Por eso, descubre en su búsqueda defensas y volantes de contención, fórmulas de freno, pero no agentes ofensivos".

De todas formas, Bianchi le da algo de crédito a Triple R. "¿Eso lo convierte en un mal entrenador? No necesariamente. ¿Es el tipo de entrenador que nos sirve y nos gusta? Pareciera que no", medita.

La selección chilena dejó una cosecha de un punto sobre seis en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Foto: Carlos Parra/ANFP

"¿Aceptamos el discurso de que el problema central es que 'no hay más'? No. Yo, al menos, no. Explicación débil y acomodaticia. Cuando el que está al frente sabe buscar, siempre hay", sentenció el comentarista multiplataforma.

Finalmente, aclaro´que "la fecha que viene en noviembre es ideal para levantar cabeza. Debiera ser reparatoria. Históricamente así ha sido al menos: Perú acá y Venezuela allá. Si no sumamos los 6 puntos quiere decir que, definitivamente, las cosas están muy mal".

La selección chilena terminó las primeras dos fechas de las eliminatorias en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del continente, sólo superando a Perú, Venezuela y Bolivia y a distancia de los líderes, Brasil y Argentina (seis unidades).

La Roja se enfrentará el próximo mes a Perú en el Estadio Nacional (12 de noviembre) y Venezuela como visitante (17).

