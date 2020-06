Exclusivo: El Niño Illuminati reaparece a cinco años de su impacto mundial en la Copa América

Cuando Chile y Ecuador salieron a la cancha del Estadio Nacional para el partido inaugural de la Copa América pasó un hecho que dio la vuelta al país y que es recordado con mucho cariño en redes sociales.

Un niño de nueve años, que salió a la cancha con los futbolistas, decidió marcar la diferencia y hacer el gesto Illuminati, quedando para la historia como el Niño Illuminati.

Muchos dicen que su gesto fue el impulso necesario para que la selección chilena ganara por primera vez la copa y todo el país lo tomo como la gran cábala de la Roja en el Estadio Nacional.

Pero, ¿quién es el Niño Illuminati? ¿Cómo Se llama? Acá en Redgol hablamos con él a cinco años de este gran acontecimiento. Se llama Sebastián Cichero y vive en Concepción.

¿Cómo llegaste a ser niño escolta en la Copa América?

Mi papá me dijo 'Seba, vas a postular a la Copa América para ser niño escolta' y yo no creía que iba a ganar, pero se postuló. Un día venía llegando del colegio y mi papá me dice 'Seba, ganaste, vas a ir a la Copa América' y yo estaba súper emocionado y nervioso, no sabía lo que estaba pasando. Fue súper raro que me hayan seleccionado justo a mi, así llegué a la Copa América. Quedé súper sorprendido de ese momento.

¿Cómo fue el momento cuando llegaste al Estadio Nacional?

Tenía como 9-10 años, no me acuerdo bien y cuando llegué ahí era todo bacán. Había una filita, donde yo tenía que estar, pero nadie sabía donde iba la Roja. Entonces si tu te ponías a la derecha tenías posibilidades de quedar con Chile o con el otro equipo. Yo me corrí a la izquierda y me tocó con Ecuador, tuve terrible mala suerte.

Sebastián Cichero, el Niño Illuminati

¿Hablaste con algunos de los jugadores?

Estaban todos ahí y yo súper sorprendido por verlos frente a frente, no me esperaba eso. Me encontraba súper nervioso y mirando para todas partes. Cuando subíamos para ir a la cancha justo vi Alexis Sánchez al lado mío y yo dije 'si no lo saludo ahora, no lo voy a saludar nunca y le grité Aleeeexis' y me guiñó el ojo y dije 'no puede ser, me acaba de saludar Alexis', ahí todo cambió, fue sorprendente y nunca lo esperé.

A lo que venímos... ¿tenías planeado hacer el gesto Illuminati?

Yo tenía planeado hacer algo y dije 'seré niño escolta y lo más probable es que sea primera y última vez. Tengo que hacer algo'. Así quise hacer algo diferente. Yo sabía de los Illuminatis, pero casi nada. En el colegio con un amigo estabamos inventando saludos y a mi se me ocurre hacer el Illuminati poniendo el triangulo en el ojo.

Mi amigos dijeron que era buena idea y ese fue nuestro saludo, tal cual. Ese día tenía que viajar a Santiago para ir a la Copa América y pensaba que tenía que hacer algo que marque la diferencia y se me ocurrió el saludo Illuminati para rendirle un tributo a mi amigo y que sepa que estoy acá. Vi pasar la cámara y ese fue mi momento, hice el triangulo y el dos con la mano.

¿Cómo te tomaste la repercusión que tuviste? Fuiste meme y tendencia

Justo empezaron a salir un montón memes en la redes sociales, no esperaba que al hacer ese gesto iba a ser algo tan importante. En Twitter estaba de tendencia como el Niño Iluminati. Todo cambió. Después llegamos a Conce y fui al colegio, todos me pedían fotos, los profes, todo el mundo. Yo no lo podía creer y hartas personas empezaron a saber que yo era el niño Illuminati

Hartas personas me contactaron para entrevistas, no había día en que no me llamaran. Hice publicidad también, me llamaban para todo. Nunca pensé que llegaría tan lejos haciendo algo tan simple. Estaba muerto de la risa, no me esperaba tener tanta fama. Hoy pocas personas saben que soy el Niño Iluminati.

¿Cómo era en el colegio? ¿Alguna anécdota?

En el colegio me pedían fotos y me decían que hiciera el Illuminati siempre. Algunos decían 'Seba, Seba, antes de mi prueba hazme el signo Illuminati para darme suerte' y yo siempre decía que sí. La pasaba terible bien. Fue una de las mejores experiencias que pude tener en mi vida.

Sebastián Cichero cuidándose del covid-19

Y la actualidad, ¿cómo es?

Ahora en la actualidad algunos igual me conocen por ser el Niño Illuminati, pero no tanto. Soy hincha de la U porque mi familia es toda de la U y es un equipo bueno, es bacán. También me gusta el fútbol y el básquetbol.

Para finalizar, ¿te estas cuidando del coronavirus?

Hemos cumplido la pandemia y nos hemos cuidado bastante bien, tenemos que ser responsables siempre, sino nunca acabará el virus. Me parece raro que la gente quiera salir, pero hay que resistir porque esto va de mal en peor.