El anhelo de la selección chilena y la ANFP ya cuenta con la aprobación de la FIFA, quienes autorizaron que la Roja reciba a su similar de Argentina en Calama, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

En el duelo por la jornada 15, el equipo que dirige el técnico Martín Lasarte recibirá en el estadio Zorros del Desierto a la albiceleste, en un duelo que fue programado para las 21.15 horas del jueves 27 de enero.

Para la misma jornada quedó agendado el duelo entre Ecuador vs. Brasil, 16.00 horas. Mientras que Paraguay recibirá a Uruguay a las 20.00 horas en Asunción.

Mientras que para la jornada del viernes 28 de enero quedó agendado Colombia vs. Perú, a las 16.00 horas, además de Venezuela contra Bolivia, a las 18.00 horas.

Cinco días después comenzará la emoción de la antepenúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Roja abrirá los fuegos en su visita a Bolivia en La Paz, en un duelo programado a las 16.00 horas en el estadio Hernando Siles.

El resto de la fecha, donde la Roja tendrá que poner atención en los otros resultados para saber sus aspiraciones cuando queden dos fechas por disputar, fueron programados en horario nocturno.

Uruguay vs. Venezuela, 20.00 horas, en Montevideo. Argentina vs. Colombia, a las 20.30 horas, en Buenos Aires. Perú vs. Ecuador, a las 21.00 horas, en Lima. Brasil vs. Paraguay, a las 21.30 horas en Belo Horizonte (todos los horarios corresponden al del equipo local).

Cabe destacar que será la primera vez que Chile juegue por los puntos en el estadio Zorros del Desierto en Calama, pensando en la aclimatación a la altura, teniendo en cuenta que sólo días después enfrentarán a Bolivia.

Según como salga la organización de esta fecha, esta sobre la mesa recibir a Uruguay, en la última fecha de las Eliminatorias, también en el norte del país.