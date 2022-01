La selección chilena tuvo una gran noticia a horas de su enfrentamiento ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 con la llegada de Mauricio Isla a la concentración en Calama y con muchas opciones de meterse en la convocatoria para el partido.

Es por eso que en Radio Agricultura pidieron que el Huaso no solo fuera llamado sino que fuera titular. "Me gustaría que entrara con Isla, yo defiendo aquello. ¿Cuántas veces hemos visto que un jugador llega entre algodones y luego juegan un partido y son figuras? No tiene nada que ver que no haya entrenado, se conoce los sistemas al revés y al derecho", dijo Patricio Yáñez.

El exjugador confía plenamente en que el estado físico del defensor del Flamengo es cercano al óptimo. "Entrenó más que Paulo Díaz que va a ser titular porque estuvo trabajando en Buin. Yo prefiero que juegue", añadió.

Mauricio Isla llegó justo a tiempo antes del duelo de Chile contra Argentina. (Foto: Getty Images)

En la misma líne estuvo Francisco Sagredo. "Hay que arriesgar hoy día. ¿Sabes por qué? Porque el tonelaje del rival te implica intentar igualar ese tonelaje futbolístico con la figuras más importantes de Chile. Yo sé que se pueden perder y se pueden arriesgar de cara a lo que va a ser Bolivia, pero el rival Bolivia que va a ser difícil en la altura, tiene un tonelaje futbolístico que puede ser igualado por aquellos que son alternativas en Chile. Los Baeza, los Galdames, los Alarcón", puntualizó.

"Eso no pasa con Argentina, con Argentina hay que jugar con lo mejor que tengamos y esos son Aránguiz y Pulgar que es verdad no están en un 100 por ciento pero están aptos y con Isla que con ningún entrenamiento es más que Paulo Díaz o que el Chapa por la derecha en la selección chilena", indicó Sagredo.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo, vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio nacional, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.