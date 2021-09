La selección chilena logró sacar un buen punto ante Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 y con el 0-0 en el marcador sumó alguna unidad en la altura de Quito por primera vez en 24 años, un resultado que dependiendo del cristal desde el que se mire luce positivo.

Para Patricio Yáñez, hay mucho que rescatar e invita al optimismo a pesar de que las cuentas cada vez están más complicado. "Nos costó por algunos pasajes generar un poco más pero Chile jugó bien, yo no le criticaría nada empezando por Arturo Vidal que hizo un partido que dejó absolutamente todo", afirmó en Radio Agricultura.

Para el exjugador de la Roja, sumar en una plaza así de complicada no se puede ver con malos ojos. "Es bueno el punto, bajo todo punto de vista. Los jugadores lograron neutralizar a Ecuador que no ganó, algo que venía sucediendo en el último tiempo. Eso es algo que queda en el comentario porque en los números estamos tremendamente complicados y se ve muy muy difícil el tema del gol", puntualizó.

Martín Lasarte no encuentra respuestas para el gol en Chile. (Foto: Getty Images)

"Cuando Chile se instaló 30 metros más arriba, cambió y ahí hay un cambio de plan. Yo ahí alabo lo que hicieron los jugadores o haya sido instrucción de Martín Lasarte, fue un Chile distinto, con personalidad, competitivo, le quitó la pelota a Ecuador. Nuevamente Chile controló el partido. Esa parte la destaco y la valoro", añadió.

De igual forma, Yáñez tiene claro que hacen falta varias mejoras. "Uno tiene que echarle una mirada a los jugadores que hay en la banca y yo creo que nos va a costar muchísimo avanzar en este tema. Si bien es cierto ayer se controló por momentos a partir del minuto 63 con un hombre más pero no hay gol. No digo que estemos fuera del Mundial, ni fuera de carrera, solo digo que si esto no cambia y no mejora, con los intérpretes que tenemos va a ser muy difícil", puntualizó.

